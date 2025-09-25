SOLIDÃO, NÃO!

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Você já sentiu solidão? Com certeza, você respondeu: “Sim, já senti e muitas vezes ainda me sinto sozinho”. Não são poucos os que sentem solidão, pois o sistema do mundo prega o individualismo e aumenta ainda mais a distância entre as pessoas. Será que é desejo de Deus que tenhamos uma experiência diária de solidão? Há um trecho da Bíblia que diz: “Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também” (Salmo 139:5,7-8). Observe que nessas palavras o salmista afirma que Deus está sempre presente. Em todo lugar e em todo momento a presença divina estava com ele. O mesmo acontece conosco hoje! Não importa onde estamos e que horas são, Deus está presente. Deus é onipresente! Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazer companhia a todos os homens.

Então, se o Espírito do Senhor está em todos os lugares, isso significa que naqueles momentos em que nos sentimos sozinhos, Ele está conosco. Por que não sentimos Sua presença? Por que o sentimento de solidão invade nossa alma e nos deixa tristes e depressivos? Porque desprezamos o Senhor, não sabemos reconhecer e nem valorizar a Sua companhia. Em Oséias 11:2, está escrito: “Quanto mais Eu os chamava, tanto mais iam da Minha presença…”. Será que Deus não está falando isso a nós? Precisamos discernir a voz de Deus nos momentos de solidão. Quando estamos sem pessoas ao nosso redor e em total quietude, é quando o Senhor está nos convidando a ter comunhão e experiências íntimas com o Seu Espírito. Não podemos desprezar o convite divino! Devemos desfrutar de Sua presença e nos sentir privilegiados por poder estar em Sua companhia. Quando você estiver sozinho, ao invés de ficar triste, aceite o convite do Senhor. Lembre que Ele está presente e que deseja ter comunhão com você. Como será possível desfrutar da companhia de um ser que não se vê, não se ouve com os ouvidos naturais e não se pode tocar? Pense: “Você vê, ouve e toca a solidão?” É claro que não! A solidão é um espírito, um sentimento com quem mantemos comunhão dentro de nós. Então, o mesmo ocorrerá com relação a Cristo. Desfrutaremos de Sua companhia em nosso interior. Sentiremos Sua paz e ouviremos Seu falar se lermos Sua Palavra. É simples manter comunhão com Cristo! Basta lembrar que Ele está sempre presente e que a Bíblia é a Sua boca; portanto, a solidão é uma mentira! O Senhor deseja estar conosco!

“Oração Combater a depressão“

Amado Pai Celestial, chego a Ti por meio do Teu filho Jesus Cristo e, pelo poder do Teu sangue redentor, confesso que fui negligente por todo esse tempo em que não cri e não confiei no Teu poder de salvação e libertação.

Peço perdão por todos os pecados conscientes e inconscientes contra Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, peço que me liberes perdão pelos pecados que cometi. Limpa-me, Senhor! Purifica-me no Teu precioso sangue.

Senhor Jesus, peço que faças uma cirurgia espiritual e troques o padrão mental enganoso em minha vida. Muda e renova, Senhor, a minha mente.

Asperge Senhor, Teu sangue, no centro da minha alma e me livra, agora, das correntes trevosas da depressão, em nome de Jesus. Eu autorizo o Senhor Jesus Cristo a amarrar todos os maus espíritos e levá-los para onde Cristo determinar, e que não voltem nunca mais em minha vida.

Eu, agora, uno-me a Cristo pelo Seu precioso sangue e entrego minha mente ao poder de Cristo Jesus. Senhor Jesus, derrama o Teu precioso Espírito, para curar as feridas emocionais em minha alma e me capacita a perdoar os ofensores.

Te agradeço em nome de Jesus Cristo.

Amém!