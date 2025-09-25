Stories | Edição 688

Os amigos do Oásis Santa Ângela promovem o 3º Jantar Italiano em prol de melhorias para a entidade. O evento acontece dia 18 de outubro no Clube Serrano em Canela. Os ingressos estão à venda na recepção do Oásis.
