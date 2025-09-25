Canela,

25 de setembro de 2025

Stories | Edição 688

Viagem entre amigas – Suzana Silveira, Lilian Pinto e Mari Puhl, contemplando diversos cenários da Itália, entre eles o Lago Di Braies/Dolomitas.
Referência em Espiritualidade Corporativa – desvinculada de religiosidade, o Prof. Dr. Marcioni Cardoso Scheffer lança em Gramado, neste sábado (27/09), o livro “Saúde Mental e Espiritualidade no Trabalho: Descubra como a espiritualidade pode transformar sua vida, sua carreira e lhe trazer felicidade”. O evento, que inicia 10h30 na Cristais de Gramado.
Os jogadores de futebol Romulo Caldeira e Wagner Leonardo, marcaram presença para um jantar com suas famílias no Alma Gastro & Bar, no Sofistic Hotel Gramado. Quem recepcionou os esportistas foi a gerente Ana Camargo.
Recentemente o Studio de Beleza Helluz abriu suas portas no centro de Canela. No evento de inauguração, Luana Morales que é uma das sócias do espaço, recebeu a designer de interiores Dani Schon, que assinou o design do espaço.

Nota:

  • Os amigos do Oásis Santa Ângela promovem o 3º Jantar Italiano em prol de melhorias para a entidade. O evento acontece dia 18 de outubro no Clube Serrano em Canela. Os ingressos estão à venda na recepção do Oásis.