Conexão Faccat aproxima estudantes do Ensino Médio da vida acadêmica

O campus das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) recebeu, entre os dias 23 e 25 de setembro, milhares de estudantes do Ensino Médio de escolas da região para o Conexão Faccat, evento que busca aproximar os jovens da realidade universitária e das oportunidades oferecidas pela Instituição.

Com o tema “Tecnologia aproxima, mas a presença transforma”, a programação do Conexão Faccat incluiu visitas aos espaços físicos da Instituição, apresentação dos cursos disponíveis e atividades práticas que estimulam a interação com a tecnologia e o mercado de trabalho. Em diferentes ambientes do campus, os visitantes participaram de jogos educativos, interagiram com telas digitais e compartilharam experiências com acadêmicos e professores.

O diretor-geral da Faccat, professor Delmar Backes, reforçou a importância da continuidade dos estudos e do apoio oferecido pela instituição. “Na Faccat, ninguém deixa de se matricular por dificuldade financeira, porque a Instituição auxilia”, afirmou.

Entre os participantes, estudantes como Dyovana Richel, de 18 anos, da Escola 12 de Maio, em Três Coroas, elogiaram a experiência. “Eu adorei participar do Conexão. Quero fazer Psicologia. Adorei tudo, tudo”, disse a jovem. Dienifer Pereira, 18, da Escola La Salle, de Campo Bom, pretende cursar Administração e destacou a estrutura da Faccat: “Cheguei na Faccat, conheci o campus e depois fui ao estande do curso de Administração. Quero seguir carreira nesta área”.

Acompanhada da amiga Gabriela Henrique, 18, que prestará vestibular para Publicidade e Propaganda, a jovem Manuela Becker,18, pretende fazer Fisioterapia. “Tenho uma irmã que faz Direito na Faccat. Então, já conhecia o campus, mas participar do Conexão Faccat é muito bom. Eu simplesmente adorei”, destaca a estudante da Escola Sinodal, de Campo Bom.

O vestibular da Faccat ocorrerá no dia 30 de novembro. Mais informações em www.faccat.br