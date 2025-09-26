Desfile de mais de 50 tratores, Show de Alexandre Pires e Festa da Colônia são atrações do primeiro fim de semana da Oktoberfest Gramado

Ponto alto do fim de semana, Desfile de Tratores coloriu o centro da cidade no sábado. Evento integrado segue até 5 de outubro com programação intensa na Expogramado.

Após uma abertura de sucesso na noite de quinta-feira (25), a 1ª Oktoberfest Gramado se prepara para um fim de semana repleto de grandes atrações na Expogramado.

A expectativa é grande para o ponto alto do fim de semana, que acontecerá no sábado à tarde. A partir das 14h, mais de 50 tratores partirão da Expogramado em um desfile histórico pela Av. Borges de Medeiros até a Rótula das Bandeiras. A ação, realizada em parceria com a Secretaria de Agricultura, Emater e Gramadotur, promete emocionar moradores e turistas em uma homenagem à força dos agricultores que construíram a história da região.

A programação musical desta sexta-feira (26) será comandada por um dos maiores nomes da música brasileira. O cantor Alexandre Pires sobe ao palco principal para apresentar seus maiores sucessos. No sábado, a festa continua com os shows de Clayton & Romário e Danilo & Davi, reforçando a diversidade musical do evento.

A parceria inédita com a Festa da Colônia já se mostra um grande acerto. Durante todo o fim de semana, a área externa da Expogramado, com acesso gratuito, estará movimentada com os tradicionais fornos a lenha, a feira de produtos coloniais e o palco com bandas típicas, oferecendo uma experiência autêntica e saborosa para toda a família.

“Nossa expectativa é muito alta e os números já mostram a força do evento antes mesmo de começar. Preparamos uma festa para todos, que une a tradição alemã com a alegria brasileira. Será uma experiência única que vai transformar Gramado em um grande parque germânico“, afirma Marcos Slongo, empresário e um dos organizadores do evento.

A 1ª Oktoberfest Gramado segue até o dia 5 de outubro, com uma programação intensa que ainda inclui o show nacional de Maiara & Maraisa, mais de 25 bandas típicas e regionais e concursos tradicionais.

SERVIÇO E PRÓXIMAS ATRAÇÕES

O quê: Oktoberfest Gramado – 1ª Edição (em parceria com a Festa da Colônia)

Quando: De 25 de setembro a 05 de outubro de 2025

Onde: Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro, Gramado/RS)

Ingressos:

Acesso Gratuito: A área externa (Festa da Colônia) tem entrada livre todos os dias. Os pavilhões da Oktoberfest também têm entrada franca em todas as quintas-feiras.

Ingressos Pagos: Os shows nacionais e a programação de bandas nos pavilhões principais (Sexta a Domingo) são pagos, com ingressos à venda na plataforma Bilheteria Digital.

Mais Informações:

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

Sexta-feira, 26 de setembro (HOJE)

Festa da Colônia (Fornos e Feira): 11h às 03h (Acesso gratuito).

11h às 03h (Acesso gratuito). 12h: Apresentação da Banda Típica América (Palco Festa da Colônia).

Apresentação da Banda Típica América (Palco Festa da Colônia). 19h: Show com a banda The Willers (Palco 2).

Show com a banda The Willers (Palco 2). 21h: Show com a Banda Monte Carlo (Palco 1).

Show com a Banda Monte Carlo (Palco 1). 00h: Show nacional com Alexandre Pires (Palco 1).

02h: Show com a banda Kaiser Musik (Palco 1).

Sábado, 27 de setembro (AMANHÃ)

Festa da Colônia (Fornos e Feira): 11h às 03h (Acesso gratuito).

11h às 03h (Acesso gratuito). 12h: Apresentação do Coro Vozes de Gramado (Palco Festa da Colônia).

Apresentação do Coro Vozes de Gramado (Palco Festa da Colônia). 14h: Show com a Banda Típica Macega Show (Palco Festa da Colônia).

Show com a Banda Típica Macega Show (Palco Festa da Colônia). 14h: Desfile de Tratores (Saída do ExpoGramado – mais de 50 tratores confirmados).

16h: Show com a Banda Saxônia (Palco 2).

Show com a Banda Saxônia (Palco 2). 18h: Apresentação do Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2).

Apresentação do Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2). 20h: Show com a Banda Kamarilia (Palco 2).

Show com a Banda Kamarilia (Palco 2). 22h: Show com Danilo e Davi (Palco 1).

Show com Danilo e Davi (Palco 1). 00h: Show com a banda Kaiser Musik (Palco 1).

Show com a banda Kaiser Musik (Palco 1). 02h: Show com Clayton & Romário (Palco 1).

Domingo, 28 de setembro