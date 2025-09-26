SAE Hortênsias/Craip de Canela completa dez anos como referência para 16 municípios gaúchos

O que começou como o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) que mais encaminhava pessoas com diagnóstico de HIV/Aids e outras infecções para atendimento médico em Caxias do Sul, se tornou, em 2015, o SAE Hortênsias, e passou a ser referência para os municípios da região. Nesta quinta-feira, dia 25, o serviço completou dez anos e a comemoração se deu com um encontro realizado no Espaço Sicredi, com a participação dos 16 municípios gaúchos que têm o serviço de Canela como referência, pela transformação em um Centro Regionalizado de Atenção Integral e Prevenção (Craip) às ISTs, HIV/Aids e coinfecções devido à qualidade do trabalho prestado à população.

No encontro foram discutidos fluxos de atendimento, com orientações do que é responsabilidade do serviço e o que compete ao município de origem do paciente. Na oportunidade, a coordenadora e enfermeira do Craip, Caline Andrade, e o biólogo sanitarista da Secretaria Estadual da Saúde, Camilo de Oliveira Lirio (incentivador da instalação de um Craip em Canela), contaram como o serviço de Canela se desenvolveu a ponto de se tornar referência, culminando na instalação de um Craip. O secretário de Saúde de Canela, Jean Carlo Spall, também participou.

De acordo com a equipe do serviço, o Centro Regionalizado não fica reduzido apenas a tratar as infecções, agora também atua com a prevenção combinada, por meio de palestras em ambientes como escolas, empresas, presídio e outros locais; incentiva o uso de preservativo em todas as relações sexuais, a testagem periódica, o não compartilhamento de seringas no uso da drogas injetáveis e a profilaxia pós-exposição (Prep) – no caso de acidentes com instrumentos perfurocortantes, violência sexual e relação desprotegida. “O HIV, assim como outras infecções sexualmente transmissíveis, está em nosso meio e cabe a cada um os fazer sua parte através do autocuidado”, destaca a coordenadora Caline.

A enfermeira da Secretaria de Saúde do RS, Silvana Zanella, também presente na atividade, informou que agora a cidade de Canela passa a ser referenciada no tratamento da tuberculose secundária. Ela esclareceu os fluxos de encaminhamento dos pacientes com esse diagnóstico.

Alunos da Escola Pedro Oscar Selbach, do bairro São José, também participaram da programação de aniversário do SAE Hortênsias com a apresentação de um trabalho selecionado pelo programa estadual Geração Consciente, que representará a Região das Hortênsias em evento na cidade de Cachoeirinha. O tema foi violência contra a mulher.

Números de atendimentos

O SAE/Craip de Canela, atualmente, atende 574 pessoas com HIV, sendo a maioria formada por homens moradores de Gramado e Canela, na faixa etária entre 30 e 40 anos. Deste total, 527 pessoas estão com a carga viral indetectável, o que significa que mais de 90% dos pacientes atendidos não transmitem mais o vírus graças às medicações e cuidados mantidos.

O serviço também atende 107 pessoas que realizam a Prep ao HIV. realizando exames periódicos e fazendo uso de medicação diariamente, assim podendo diminuir significativamente a chance de contrair o vírus caso tenham contato com ele durante esse tratamento.

Uma marca importante é que há sete anos nenhum bebê de gestante acompanhada pelo serviço de Canela testou positivo para HIV, o que demonstra o sucesso do tratamento preventivo fornecido com antirretrovirais. Nesse momento o Craip tem apenas uma gestante soropositiva em acompanhamento.

Os 16 municípios atendidos são Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café, Linha Nova, Alto Feliz, Antônio Prado, Bom Princípio, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Ipê, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, São Marcos, São Vendelino e Vale Real.

Texto e foto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela