Homem é esfaqueado e mulher agredida em frente ao trabalho em Canela

Canela – 27/09/2025 – Um caso de violência grave foi registrado na manhã deste sábado, por volta das 7h30, na Estrada Canela–Gramado (RS 235), no bairro São José. Um homem foi esfaqueado e uma mulher agredida em frente ao local onde trabalha. O suspeito é o companheiro da vítima.

Segundo informações preliminares, o casal — que veio de fora do Estado — já possuía histórico de violência doméstica e medidas relacionadas à Lei Maria da Penha. Movido por desconfiança, o agressor teria armado uma emboscada para a mulher em frente ao seu local de trabalho.

No momento em que as vítimas chegavam ao estabelecimento, o homem atacou, desferindo várias facadas contra o colega de trabalho e agredindo fisicamente a companheira.

A vítima esfaqueada foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, sem risco de morte. A mulher também precisou de cuidados após sofrer lesões diversas.

Após o crime, o agressor fugiu e está sendo procurado pelas forças de segurança.

Esta matéria está em atualização. Maiores informações a qualquer momento aqui no Portal da Folha.

