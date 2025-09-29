Câmara de Gramado esclarece que moção contra ‘Peninha’ ainda não foi votada

Recentemente, circularam notícias e vídeos sobre a moção que declara o Sr. Eduardo Bueno, conhecido como “Peninha”, persona non grata em Gramado. Para esclarecer os fatos e informar a população corretamente, a Câmara Municipal se manifestou oficialmente.

Veja como a Câmara de Gramado se manifestou em nota:

A Câmara Municipal de Gramado vem, por meio desta, prestar esclarecimentos a respeito das notícias divulgadas recentemente sobre a moção, protocolada por um dos vereadores desta Casa, que declara o Sr. Eduardo Bueno, conhecido como “Peninha”, persona non grata no município.

É importante esclarecer que a notícia veiculada na última sexta-feira, dia 26, induziu ao entendimento equivocado de que a moção já havia sido aprovada pelo plenário. No entanto, informamos que a moção foi apenas protocolada na Casa na mesma data, sendo incluída na ordem do dia para leitura na Sessão Ordinária desta segunda-feira, dia 29.

Após a leitura em plenário, a matéria seguirá para análise e manifestação dos demais vereadores, retornando ao plenário para votação, quando então poderá ser aprovada ou rejeitada pelos legisladores de Gramado. Ou seja, trata-se de uma proposição em tramitação, que ainda não foi deliberada pelo Parlamento.

A Câmara Municipal de Gramado também manifesta seu repúdio ao conteúdo de um vídeo publicado no domingo, dia 28, no qual o Sr. Eduardo direciona ofensas pessoais aos vereadores, ao prefeito e às instituições do Legislativo e do Executivo. Reiteramos que tanto a Câmara quanto a Prefeitura trabalham de forma comprometida para construir uma cidade justa, igualitária e digna para todos os gramadenses.

Nosso papel é zelar pela democracia, pela transparência e pelo futuro de Gramado. Como diz o hino da cidade: “Indústria, comércio e colônias, num único esforço aplicado, retratam o ardor progressista, que anima o porvir de Gramado”. Continuaremos empenhados em fazer de Gramado uma cidade que acolhe, respeita e projeta-se como referência para todos que aqui vivem e nos visitam.