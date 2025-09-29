Corsan conclui repavimentação na Avenida das Hortênsias nesta segunda e terça-feira

A Corsan vai finalizar nesta segunda, 29, e terça-feira, 30, as obras de repavimentação na Avenida das Hortênsias, em Gramado. Os trabalhos acontecem no trecho entre o Hotel Galo Vermelho e a Super Carros, sempre das 7h às 19h.

A intervenção estava prevista para o sábado, 27, mas foi reprogramada devido ao intenso fluxo de veículos e turistas no final de semana.

Com o início dos serviços, a pista no sentido Canela–Gramado ficará bloqueada, e o tráfego será desviado para a faixa contrária. Motoristas que preferirem também podem utilizar a Estrada do Caracol como rota alternativa.