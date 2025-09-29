Dois jovens talentos de Canela são aprovados em avaliação do Atlético Mineiro

O dia 24 de setembro ficará marcado na história do esporte de Canela. Durante a avaliação oficial do Clube Atlético Mineiro, realizada no campo da Celulose, dois jovens atletas do CFA Rico foram aprovados e já têm data para viver uma experiência inesquecível.

Arthur Guerra e Vicenzo Vaz, ambos nascidos em 2016, foram convocados para participar de uma semana de treinamentos avaliativos diretamente em Belo Horizonte, a partir do dia 20 de outubro, junto à categoria principal do Atlético Mineiro.

Além de integrarem a equipe Sub-11 de campo do CFA Rico, os dois também atuam na Associação Esportiva Olé Futsal, sendo treinados pelo professor Augusto Rico, responsável por conduzir o desenvolvimento técnico e físico dos jovens.

Segundo Augusto, essa conquista mostra que o projeto está cumprindo o seu propósito:

“Criamos oportunidades reais para nossas crianças e adolescentes, com muito trabalho, dedicação e disciplina. Ver dois meninos da nossa cidade tendo essa chance em um dos maiores clubes do Brasil é motivo de muito orgulho para todos nós.”

Agora, o desafio é garantir a presença dos jovens em Belo Horizonte. Para isso, o CFA Rico busca apoio de empresas e pessoas da comunidade, que possam ajudar nos custos da viagem e estadia durante a semana avaliativa.

“Essas oportunidades são únicas e podem mudar a vida dos meninos. Todo apoio, seja de empresas ou de pessoas físicas, faz diferença para que possamos manter e ampliar esse trabalho.” – destaca Augusto.

O CFA Rico segue firme em seu propósito de oferecer treinamento de qualidade e oportunidades reais aos jovens talentos da cidade. Avaliações de grandes clubes brasileiros já estão confirmadas para os próximos meses, reforçando o compromisso do projeto em abrir caminhos e transformar sonhos em realidade.