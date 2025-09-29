Festuris homenageia Costa Rica nos 10 anos da Árvore da Integração

Um dos projetos mais simbólicos do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, a Árvore da Integração, celebra 10 anos de história em 2025, com uma homenagem especial à Costa Rica. O país da América Central é o grande convidado para plantar raízes na história do evento, que chega a sua 37ª edição neste ano e ocorre de 6 a 9 de novembro, no Serra Park, em Gramado (RS).

Criado em 2015, o projeto tem como proposta destacar destinos e empresas comprometidos com o turismo sustentável. A iniciativa surgiu inspirada pelo Fórum Ibero-Americano de Jornalistas de Turismo, e desde então já promoveu o plantio de 15 mudas de araucária – árvore símbolo do sul do Brasil – no entorno do centro de feiras onde ocorre o evento.

A araucária é uma espécie nativa, protegida por lei ambiental e considerada um símbolo de resistência e longevidade. Com expectativa de vida que pode chegar a 400 anos, o seu plantio durante o Festuris representa uma homenagem e um gesto de compromisso com a preservação ambiental, além do fortalecimento de um turismo mais responsável e sustentável.

Em 2025, o destino homenageado será a Costa Rica, em reconhecimento à sua notável atuação em políticas sustentáveis. O país é referência global por iniciativas voltadas à proteção da biodiversidade, energia limpa, inclusão comunitária e boas práticas de ESG (ambiental, social e governança).

No ano passado, o projeto celebrou o trabalho da Localiza & Co

Créditos: Anselmo Cunha/Festuris

Durante a cerimônia, representantes do país participarão do plantio de uma nova muda de araucária, selando sua presença no projeto e perpetuando o nome da Costa Rica no cenário da sustentabilidade internacional.

“O Troféu Árvore da Integração celebra uma década de compromisso com o meio ambiente. Homenagear a Costa Rica neste marco é reconhecer um modelo de gestão sustentável que inspira o mundo”, destaca Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris. O ato de plantio está marcado para às 14h do dia 8/11.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br