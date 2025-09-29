Filumenismo e cultura: exposição reúne caixinhas de fósforo de diferentes partes do mundo

Inédito, incomum, singular, diferente. Assim pode ser definida a exposição “Caixinhas do Mundo”, que está aberta ao público, em Canela, até o dia 19 de outubro, no Departamento Municipal de Cultura – Rua Danton Corrêa da Silva, 746. O diferencial das mais de seis mil peças expostas é que as caixinhas são de fósforo e foram reunidas pelo colecionador Manú Gonçalves ao longo de 40 anos praticando o filumenismo, ou seja, colecionando esse tipo de item.

De acordo com a diretora de Cultura, Sabrina Sá, as peças expostas, que recebem a curadoria do filho de Manú, o jovem Gabriel Gonçalves, foram reunidas com a ajuda de amigos do colecionador, que traziam de viagens o item para presenteá-lo. Com o tempo, a coleção passou a ter um caráter cultural, com caixinhas inspiradas em artistas, pontos turísticos, fatos contemporâneos, entre outros temas. “São centenas de caixinhas bem diferentes de vários lugares do mundo, então é uma experiência que mistura história, arte, design e memória afetiva”, destaca Sabrina.

A exposição tem o apoio da empresa Fiat Lux e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A entrada é gratuita e toda a comunidade canelense é convidada a prestigiar.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

