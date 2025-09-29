Jovem de Gramado morre após cair de cascata em Igrejinha

Um jovem de 24 anos, morador de Gramado, morreu na tarde de domingo (28) após cair da Cascata dos Italianos, em Linha Caloni, interior de Igrejinha.

Ele estava com amigos no local quando se aproximou da borda da queda-d’água para tirar uma selfie. O rapaz acabou escorregando, caiu na cascata e foi arrastado pela correnteza.

Equipes de resgate localizaram o corpo por volta das 16h30, já sem vida.

A Cascata dos Italianos é bastante visitada, mas apresenta trechos escorregadios que aumentam o risco de acidentes, especialmente próximos à borda e nas trilhas de acesso.