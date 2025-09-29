Nova Oktoberfest 2025 valoriza a gastronomia típica alemã com espaço Biergarten

Oktober mais germânica da Serra Gaúcha ocorre de 2 a 12 de outubro, em Nova Petrópolis

De 2 a 12 de outubro de 2025, de quinta a domingo, a Rua Coberta de Nova Petrópolis será palco da Nova Oktoberfest, que neste ano reforça ainda mais um dos pilares da cultura germânica, a gastronomia. O evento, com entrada gratuita, terá como novidade o Biergarten, um espaço que servirá pratos típicos alemães, proporcionando a todos uma vivência gastronômica completa. No Biergarten, o público poderá apreciar pratos como Eisbein ao molho com chucrute e spätzle, Schnitzel com batata salteada e repolho roxo, Goulash, Brathendl e sobremesas clássicas, como o Apfelstrudel com gelato de baunilha.

Entre tantas delícias que serão servidas no Biergarten, o Brathendl – o queridinho da Oktoberfest de Munique – é o prato que conquista todos os corações. Crocante por fora, suculento por dentro, o tradicional frango assado é prático de comer e combina perfeitamente com a icônica caneca de chopp.

“Em Munique, a cada edição, mais de 500 mil frangos são devorados ao longo das duas semanas de festa – prova de que ele é a escolha número 1 dos visitantes. Aqui na Nova Oktoberfest, todos também poderão saborear essa estrela gastronômica, com a qualidade AveSerra, garantindo todo sabor, qualidade e tradição que fazem do Brathendl uma pedida irresistível”, garantiu o presidente da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, Henrique Felipe Lüdke, ao convidar a todos para conhecerem essa novidade da Nova Oktoberfest 2025, o Biergarten, um espaço dedicado à culinária típica alemã, oferecendo pratos que carregam histórias, costumes e sabores que atravessam gerações.

Além disso, diversos estabelecimentos locais também estarão presentes na Nova Oktoberfest, oferecendo desde lanches típicos até doces tradicionais, com opções para todos os paladares. Mais do que uma experiência de sabor, a gastronomia da Nova Oktoberfest conecta pessoas, valoriza tradições e dá autenticidade à festa. Celebrar a cultura alemã também é reunir-se em torno da mesa, saboreando receitas que preservam e renovam a herança deixada pelos imigrantes.

VARIEDADE NO CARDÁPIO DA NOVA OKTOBERFEST

Cada prato ou opção de lanche é um convite a mergulhar na tradição germânica, resgatando a essência das antigas festas da colônia. Confira algumas das delícias que serão opção na praça de alimentação da Nova Oktoberfest:

BIERGARTEN:

Schnitzel com batata salteada, repolho roxo agridoce e molho de queijo

Eisbein ao molho com chucrute e spätzle

Goulash com spätzle

Brathendl – Coxa/Sobrecoxa de frango com purê de batata e repolho roxo

Apfelstrudel com gelato de baunilha

Spaghetti Eis – Gelato de frutas amarelas ou de cuca alemã/calda de morango

Ade Wolf Lanches: linguiça no pão, prato típico Nova Oktoberfest (com cuca, linguiça, polenta e pepino) e tilápia com bolinho de batata.

Grelhados e Mix: salsichas bratwurst, cachorro-quente Frankfurt, chucrute com salsicha bock e picadão com carnes, batata frita e bolinho de batata.

Espetaria do Formiga: shawarmas, kebabs e churrasco grego.

Felipe’s Lanches: bratwurst, espetinhos, batata recheada e kachurrasco.

Wazla Burger: receitas exclusivas como o Kuchen Burger (no pão de cuca), o Burger Baviera Imperial e o Da Colônia Burger.

Böhmer Bretzel & Süß: bretzels doces e salgados, kuchen e fondue de morango com chocolate.

Divino Doce Doceria Artesanal: brownies, cookies, tortas, cafés especiais e bowls saudáveis.

Tia Berê e Império dos Doces: churros, sorvetes, pipocas gourmet, krapfen e leibkuchen.

TRADIÇÃO EM COPO DE VIDRO

Na Nova Oktoberfest, a tradição e a sustentabilidade andam juntas: o consumo das cervejas é feito em copos de vidro. Preservar as tradições germânicas da Oktoberfest é um dos principais objetivos do evento. O consumo das cervejas em copos de vidro, além de ser uma medida sustentável, rememora a cultura instituída nas primeiras edições da festa alemã.

Siga a tradição e beba em copo de vidro. Traga o seu ou compre o caneco exclusivo da Nova Oktoberfest! Ein Prosit!

Em 2025, a Nova Oktoberfest contará com nove cervejarias, com diferentes estilos de chopp, um estande de drinks e um espaço com vinhos e espumantes, além das bebidas não alcoólicas comercializadas pela Associação de Danças Folclóricas Böhmerland. Saiba quem estará presente na Nova Oktoberfest:

Edelbrau

Traum

Faraó

Hunsrück

Prost Bier NP

Jammer

Adoma

Schallen Bier

Fassbierbike

Beer Bike NP – Drinks

Passo do Vinho – vinhos e espumantes

Böhmerland – água, refrigerante e suco

Inspirada nas origens da Oktoberfest de Munique, na Alemanha, o evento de Nova Petrópolis reafirma seu compromisso com a valorização das raízes germânicas, oferecendo uma experiência cultural autêntica para toda a família na 4ª edição da Oktoberfest mais germânica da Serra Gaúcha.

SERVIÇO:

Nova Oktoberfest 2025

2 a 12 de outubro – quinta a domingo

Rua Coberta e Praça das Flores – Nova Petrópolis/RS

Entrada gratuita

Mais informações em @novaoktoberfest