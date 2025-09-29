Olivas de Gramado promove Festim em homenagem à Espanha

O Parque Olivas de Gramado fará uma homenagem à Espanha, principal país produtor de oliva do mundo. No dia 4 de outubro (sábado), o Festim Nostra Oliva Espanha proporcionará a convidados e visitantes um verdadeiro mergulho na gastronomia e cultura espanhola. O almoço será servido em meio a charmosos olivais tornando a experiência inesquecível.

A celebração contará com pratos especiais que irão unir a tradição, arte e a nobreza do azeite de oliva ao requinte da culinária espanhola.

O menu assinado pelo chef residente do Olivas de Gramado, Cristiano Alves é um convite para explorar a riqueza de sabores, cores e texturas da cozinha hispânica.

O tributo a Espanha será uma travessia sensorial onde a paixão ibérica se mistura ao cenário de natureza e cânions do Olivas de Gramado.

“O Olivas de Gramado pretende através do Festim Espanha fazer uma bela homenagem ao maior produtor de azeite de oliva do mundo, enaltecendo a cultura ibérica, unindo gastronomia, música e dança em meio aos olivais, tudo regado com vinhos espanhóis e um blend de azeite de Arbequina e Picual, duas varietais típicas deste país”, comenta o mestre-lagareiro e sócio do Olivas, André Bertolucci.

Na experiência estão inclusas tapas defumadas ao frescor das ensaladas com mel e pinhões, da intensidade do polvo caramelizado ao ícone da paella clássica. Os ingredientes ganham alma ao lado dos azeites premiados do Olivas de Gramado.

DANÇA FLAMENCA

Para adoçar, churros crocantes com doce de leite e sorvete de creme encerram o Festim. Bebidas como vinho Don Román Rioja Tinto, drinks Sangria Espanhola, água, refrigerante e sucos de uva ou laranja serão servidos à vontade.

Entre um sabor e outro, o compasso do flamenco irá ecoar nos olivais. A atração artística será o Grupo Tablado Andaluz que promete incendiar o palco com dança, palmas e emoção. Cada detalhe foi pensado para enaltecer o espírito castelhano.

O ingresso do Festim também dá direito a um chapéu exclusivo e espaço Vip no Olivas Sunset, o happy hour mais badalado da Serra Gaúcha.

Investimento: R$ 399 (adulto, com chapéu exclusivo) | R$ 250 (crianças de 5 a 11 anos).

O ingresso inclui almoço, bebidas e experiências que não cabem em palavras. Bilhetes disponíveis no Whats App (54) 99610.7626. Vagas limitadas.

Menu

Entrada 1: Tapas de Bienvenida (creme de atum curado com leve defumação, acompanhado de pepino fermentado artesanalmente e croutons crocantes de bacon).

Entrada 2: Ensaladas Contemporâneas Españolas (Endívias com queijo de cabra, mel de flor de laranjeira e pinhões tostados).

Prato principal 1: Polvo caramelizado com batata defumada e vinagrete de alcaparras.

Prato principal 2: Paella clássica com frango, coelho, vagem e açafrão

Sobremesa: Churros com doce de leite, crumble de castanhas e sorvete de creme.

Bebidas inclusas:

Vinho: Don Román Rioja Tinto

Drinks: Sangria Espanhola

Soft Drinks: Água, refrigerante e sucos de uva ou laranja.