Skyglass Canela abre celebrações alusivas ao Dia das Crianças

O Skyglass Canela, parque com a primeira plataforma de vidro da América Latina, preparou diversas atrações para celebrar o Dia das Crianças com a comunidade e os turistas. Ao longo do próximo mês, o atrativo turístico receberá gratuitamente crianças de escolas da rede pública e de entidades assistenciais. Ao todo, o Skyglass Canela atendeu mais de 350 crianças de nove instituições da região oferecendo cortesias de ingressos neste ano.

Nesta segunda-feira, dia 29, 50 alunos da Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto participaram do programa de Educação Ambiental desenvolvido pelo parque. Além de aprender sobre a fauna e a flora da região, o grupo conheceu a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Skyglass, caminhou na plataforma de vidro e andou nas cadeirinhas do Abusado. O passeio foi intermediado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, que também intercedeu pela visita de mais 50 alunos da Escola Cônego João Marchesi, em junho. “É um projeto interessante de educação ambiental. Quem sabe, a gente possa ampliar o número de alunos no próximo ano e incentivar outros parques a fazerem o mesmo. Muitas dessas crianças não teriam a oportunidade não fosse essa parceria. Só tenho a agradecer e parabenizar o Skyglass Canela pelo belíssimo trabalho”, elogia Caputo.

Na próxima sexta-feira, dia 3, um grupo de 62 crianças do Instituto Santíssima Trindade, da Linha Moreira, em Gramado, vai comemorar o Dia das Crianças no Skyglass Canela e no Parque Terra Mágica Florybal, que entrou como parceiro na ação. Com apoio do Gramado Massas, que é uma das operações de alimentação do parque, o grupo vai conhecer a plataforma de vidro, almoçar no Skyglass e concluir a experiência de diversão no Terra Mágica Florybal. Já no dia 6 de outubro, o Skyglass Canela recebe mais 70 alunos da Escola de Educação Infantil Alice Wortmann, também de Canela.

Além de grupos escolares, a equipe também prepara ações para as famílias. Nos dias 11 e 12 de outubro, será montado um espaço kids com mesinhas para os pequenos visitantes soltarem a imaginação em desenhos criativos. Com o tema “Natureza”, a atividade principal será o concurso de desenho do Gumercindo. A novidade desta edição é que, além da parceria já consolidada com a Caracol Chocolates, que distribuirá brindes para a garotada, o parque contará com o apoio da Criamigos, empresa de pelúcias personalizadas. Os três melhores d1esenhos serão premiados.

De acordo com o diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti, a iniciativa reforça o compromisso de proporcionar momentos inesquecíveis aos visitantes. “O Dia das Crianças é uma data especial, que valoriza a criatividade e a alegria dos pequenos. Queremos que cada família que venha aqui tenha contato com a natureza e com atrações que unem educação ambiental, diversão, carinho e afeto. Com os nossos parceiros, conseguimos ampliar essa vivência e proporcionar lembranças que ficarão na memória de todos”, afirma Bonareti.

Localizado a 14 quilômetros do Centro de Canela, o Skyglass Canela funciona das 9h30 às 18h e oferece atrações como o “Abusado”, um passeio suspenso a 360 metros de altura sobre o nível do Rio Caí, e o Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo com mais de 500 exemplares. O espaço ainda conta com loja de souvenirs, playground, lanchonetes e estacionamento. Para conhecer mais sobre o Skyglass Canela, acesse www.skyglasscanela.com.br.