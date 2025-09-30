Brocker Turismo segue ampliando a abertura de mercado internacional

Diretora da Brocker participou de eventos em Buenos Aires

A diretora operacional da Brocker Turismo, Carlise Bianchi participou no último fim de semana do Workshop Gramado em Todas as Estaçõese da Feira Internacional do Turismo (FIT) Buenos Aires.

“Estar nestes dois eventos na capital argentina busca ampliar a presença da Serra Gaúcha neste mercado. Segundo dados da Embratur, da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, divulgados no início do mês de setembro, o país tem apresentado crescimento expressivo no número de visitantes ao Rio Grande do Sul. De janeiro a agosto de 2025 foram 1.026.945 turistas argentinos, um aumento de 113,16% em comparação ao mesmo período de 2024”, explica Carlise.

Esses números reforçam o potencial dos mercados vizinhos para as ações comerciais e de cooperação da Brocker Turismo, especialmente com agentes e operadores de viagem. Recentemente – em agosto, a Brocker Turismo participou do Meeting Brasil em cinco capitais da América do Sul, onde apresentou seus pacotes personalizados para o mercado latino.

PÉ DA CASCATA DO CARACOL – O passeio Pé da Cascata do Caracol tem sido um dos mais buscados pelos argentinos, os quais são atraídos por atividades de natureza. “Observamos que o trade tem se interessado muito por este roteiro, o que corrobora os números que já identificamos no número de passageiros latinos fazendo o passeio mensalmente”, conclui Carlise. Para atender a esta crescente demanda, o passeio conta com guias que falam espanhol e inglês.