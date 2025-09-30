Círculo Saúde leva projeto sobre saúde mental a adolescentes de Canela

Iniciativa será para estudantes da escola Danton Corrêa da Silva



Dando continuidade ao projeto Circulando nas Escolas, uma iniciativa com foco na medicina preventiva e na promoção da saúde mental entre adolescentes, o Círculo Saúde realiza mais uma edição da ação, desta vez em Canela (RS). No dia 30 de setembro, a atividade será realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Danton Corrêa da Silva, reunindo oito turmas dos turnos Manhã, Tarde e Noite do 1º ano do Ensino Médio em uma experiência desenvolvida especialmente para esse público.

Com o lema “Saúde mental em tratamento, futuro em evolução”, o Circulando nas Escolas busca impactar não apenas os estudantes, mas também famílias e comunidades, fortalecendo o equilíbrio emocional desde a adolescência. A proposta é levar, de forma gratuita, conteúdos e dinâmicas que incentivem os jovens a falar sobre sentimentos e emoções, utilizando uma abordagem leve, acolhedora e com linguagem adequada à realidade e ao cotidiano dos estudantes.

A escola fica na Rua Borges de Medeiros, 235, no Centro, e contará com rodas de conversa sobre Alegria, Tristeza, Ansiedade e Raiva, conduzidas por profissionais da Psicologia da Medicina Preventiva do Círculo Saúde.

Com base no sucesso das edições anteriores, já realizadas em Flores da Cunha, Farroupilha e São Marcos, o Círculo Saúde reforça a relevância e o impacto positivo do projeto. O engajamento dos estudantes e da comunidade escolar tem gerado reflexões importantes sobre saúde emocional, com grande participação nas atividades e rodas de conversa.

Ao longo de 2025, o projeto seguirá por outras cidades da Serra Gaúcha, incluindo Gramado e Montenegro, ampliando o alcance e reafirmando o compromisso do Círculo Saúde com ações sociais, educativas e de prevenção.