Final do Futsal Feminino acontece nesta quinta-feira em Canela

Em uma final inédita, as equipes Antes do Bar/PFC, de Nova Petrópolis, e Blackout, de Canela/São Francisco de Paula, disputam o título do Campeonato Aberto de Futsal Feminino de Canela. A grande decisão acontece nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, a partir das 20 horas, no Ginásio Carlinhos da Vila. Pela primeira vez, a equipe canelense Donna não estará entre as finalistas.

A competição é promovida pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela. Mais informações sobre a classificação podem ser conferidas no site: www.copafacil.com/2025femininocanela.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela