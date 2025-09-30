Gramado resgata sua essência com movimento cultural e educativo inspirado na hortênsia

Gramado está prestes a viver um novo capítulo de valorização de sua história e identidade cultural com o Projeto Hortênsias – uma iniciativa que vai muito além de ampliar o embelezamento da cidade. Nesta segunda-feira, dia 29, o Hotel Bavária em Gramado recebeu imprensa e autoridades locais para a apresentação dos padrinhos e madrinhas do projeto.

São 14 personalidades gramadenses que irão apadrinhar o projeto, contribuindo para o trabalho de uma educação voltada ao turismo e à hospitalidade. Entre as madrinhas está o nome de Iraci Casagrande Koppe, de 93 anos, ela foi a primeira rainha das Hortênsias, eleita em 1958, ano da primeira Festa das Hortênsias. Jussara Hoppner, proprietária do Mini Mundo, o ex-prefeito de Gramado Pedro Bertolucci, e a major Cláudia Maldaner também fazem parte do grupo.

O atual secretário de Agricultura, Eliezer Lima, a secretária de Educação, Simone Tomazelli, a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, e a proprietária do Hard Rock Café, Gabriela Michaelsen, juntos com Maria Helena Acorsi Willrich, o professor Daniel, o professor Romeu Riegel, a artista Rita Gil, e os jovens Matheus Tomazelli e Gabriela Thoen Krause formam o grupo de 14 nomes.

Iraci Casagrande Koppe foi eleita rainha das hortênsias em 1958, na primeira festa que aconteceu em Gramado

O lançamento oficial do projeto Hortênsia está programado para ocorrer durante o 37º Festuris – Feira Internacional de Turismo, em novembro, dentro do tradicional Espaço Luxury, o projeto propõe um movimento de resgate da essência gramadense, tendo como inspiração a flor que transformou a cidade em um dos destinos turísticos mais encantadores da América do Sul: a hortênsia.

PROJETO HORTÊNSIA – Idealizado pela empresária Beatriz Gehlen, com curadoria de Luciana Thomé e realização da Rossi & Zorzanello, o projeto visa fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade, conectando o passado, o presente e o futuro de Gramado por meio de ações educativas, culturais e sociais e, naturalmente, aliando tudo à economia do turismo que tornou o destino em referência mundial.

Um dos pilares do Projeto Hortênsias é a integração com a rede de ensino da cidade. Alunos das escolas gramadenses participarão de atividades que incluem a distribuição de materiais didáticos, oficinas e conteúdos sobre a importância da hortênsia como símbolo local e do bem receber os visitantes. A iniciativa visa construir um legado cultural desde a infância, conectando gerações por meio da flor que moldou a identidade da cidade.

Além disso, estão previstas ações de plantio de hortênsia, criação de um livro infantil e um jogo pedagógico, reforçando o compromisso com a educação e a valorização do conhecimento local.

Beatriz Gehlen é a idealizadora do Projeto Hortênsia

“A hortênsia foi o arranque para o desenvolvimento econômico de Gramado”

A frase é de Marta Rossi, CEO da Rossi e Zorzanello e do Festuris. Com ações programadas ao longo de todo o ano, o Projeto Hortênsias se propõe a ser muito mais que uma celebração estética. “É uma ação de resgate profundo, emocional e social, que pretende reacender o orgulho de ser gramadense e deixar um legado duradouro para as próximas gerações”, enfatiza Marta.

“Conheci Gramado com quinze anos. Minha impressão de encanto foi imensa, as hortênsias estavam em flor. Para mim, a cidade dos sonhos. Meu desejo é que Gramado e comunidades vizinhas que fazem parte da região, se unam num mesmo objetivo: tornar a região cada vez mais linda e mais repleta de hortênsia. A união faz a força, vamos ensinar os pequenos e os mais adultos a importância do bem receber e da nossa flor símbolo”, comenta a idealizadora do projeto, Beatriz Gehlen, de 87 anos.

“O que queremos é criar um movimento de resgate e valorização da identidade do turismo e da hospitalidade gramadense, inspirados na hortênsia. Essa é uma iniciativa que une tradição, inovação e educação, com o olhar voltado para um futuro sustentável e culturalmente enraizado”, enaltece a curadora Luciana Thomé.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br

Fotos: Gustavo Mirolli/Festuris