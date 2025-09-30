Mês das Crianças na Roda Canela é velocidade e diversão

Réplica do Relâmpago McQueen “acelera” a diversão e as experiências interativas para toda a família em Gramado

Outubro chega prometendo muita adrenalina na Roda Canela. No mês das Crianças, o carro mais famoso da cidade fictícia Radiator Springs, o Relâmpago McQueen, estará exposto no pátio do complexo de entretenimento. Durante todo o mês, os fãs das mais variadas idades poderão se encantar com a réplica do filme “Carros”, uma produção da Disney/Pixar inspirada na famosa Rota 66, nos Estados Unidos.

Em todos os sábados do mês, a Roda Canela realizará um sorteio entre os visitantes para um passeio no Relâmpago McQueen. Trata-se do veículo/personagem mais carismático da franquia cinematográfica. A réplica em exposição no pátio do complexo de entretenimento é uma parceria com a Udrive Exotic Cars. Localizada na cidade vizinha, Gramado, a empresa proporciona experiências diferenciadas para os aficionados no mundo automotor.

No dia 4 de outubro (sexta-feira), a turma da Zona de Geek!, também de Gramado, soma-se a atração interagindo com o público. Especialistas na cultura pop e nerd, com a maior e melhor seleção de funko pop do Rio Grande do Sul, estarão testando os conhecimentos dos visitantes sobre heróis e seus antagonistas. Prêmios serão distribuídos aos participantes da ação.

Já para os dia.s 11 e 12, final de semana comemorativo ao Dia das Crianças, a Roda Canela preparou diversas atrações. Brinquedos infláveis gigantes, pintura facial e pista Hot Wheels para carrinhos de miniatura estarão disponíveis para a diversão dos frequentadores. Sunset infantil ao pôr do sol complementará a celebração da data.

Para finalizar outubro, nos dias 18 e 25, a Roda Canela terá um espaço “Galeria de Arte” para todos os frequentadores exporem suas obras-primas. Os visitantes poderão realizarem e exibirem seus desenhos no local. A Roda Canela está localizada junto ao parque Mundo a Vapor. Possui 52 metros de altura, 30 cabines climatizadas, que acomodam com conforto até seis pessoas, e uma deslumbrante vista 360° da Serra Gaúcha. Está localizada na Avenida Don Luiz Guanella, nº 1247, no Bairro São José, em Canela.