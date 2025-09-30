Oportunidade para sua empresa: encontro do programa Startup Lab acontece nesta quinta-feira em Canela

Empresas e empresários de Canela têm mais uma oportunidade de participar do Startup Lab, em Canela: será na próxima quinta-feira, dia 2, às 18 horas, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica). Neste segundo encontro acontecerá o Workshop de Mapeamento de Desafios, um encontro estratégico onde os participantes poderão identificar problemas prioritários das suas empresas e transformá-los em oportunidades de crescimento com apoio especializado.

É possível participar mesmo sem ter acompanhado o primeiro encontro, que aconteceu no último dia 11. “O programa é gratuito, é uma ação pensada justamente para fomentar e apoiar empresas e empresários locais, ouvir e gerar oportunidades reais para os negócios”, destaca o prefeito de Canela, Gilberto Cezar.

SAIBA MAIS

Em novembro, um novo encontro está previsto para apresentações curtas dos projetos e as rodadas de negócios. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio do Cidica, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado (SICT), e conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic). O Cidica está localizado na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira. Saiba mais sobre o Programa Startup Lab aqui.

Acesse a apresentação do dia 11/9 aqui.

Link para inscrição: https://forms.gle/3hax4ZrZgTHHT5SXA