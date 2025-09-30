Smart Cities Park 2025 destaca inovação e gestão ambiental como protagonistas do futuro das cidades

O Smart Cities Park, maior e mais consolidado evento municipalista de inovação e tecnologia do Rio Grande do Sul, chega à sua quarta edição de 28 a 30 de outubro, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.

O evento se consolidou como espaço essencial para líderes da gestão pública municipal e chega para inspirar soluções inteligentes, sustentáveis e humanas para as cidades do futuro, apresentando números comprovados, experiências transformadoras e um tema que reflete os desafios contemporâneos: “Inovação e Gestão Ambiental”.

A abertura do evento contará com a presença do , Embaixador do Cazaquistão no Brasil Bolat Nussupov e Peter Von Bohlen und Halbach, do Instituto Climático Von Bohlen Und Halbach, que irão compartilhar visões globais sobre inovação e sustentabilidade.

Entre os palestrantes confirmados estão o advogado especialista em Direito Ambiental, Mudanças Climáticas, Tecnologia da Informação e Direito Internacional Ludovino Lopes e Pedro Camarinha, do Cemaden – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, entre outros renomados palestrantes

O Smart Cities Park é direcionado a gestores municipais de todo o Brasil, incluindo prefeitos, vereadores e secretários de áreas como Administração, Desenvolvimento, Turismo, Agricultura, Saúde, Educação, Fazenda, Assistência Social e Meio Ambiente. A expectativa é reunir 1.200 participantes presencialmente, lotação máxima do Centro de Eventos, além de mais de cinco mil espectadores em tempo real pelo canal do YouTube, números alcançados na edição anterior.

A programação inclui palestras, painéis e experiências interativas, todas voltadas a estimular a troca de conhecimento e a construção de soluções que integrem tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida.

“Em um cenário de profundas mudanças tecnológicas e orçamentárias, os gestores e suas equipes precisam buscar alternativas inteligentes para melhorar os serviços públicos, seja na saúde, na educação, na mobilidade, gestão fiscal, entre outras áreas. E é justamente isso que o Smart Cities Park oferece: conteúdo técnico, soluções inovadoras e, principalmente, a oportunidade de aprender com os cases de boas práticas municipais” afirma o presidente do IPZ Paulo Ziulkoski.

Em um cenário de constante transformação tecnológica, o Smart Cities Park 2025 reforça a urgência de alinhar inovação à gestão ambiental. Essa integração é considerada chave para a construção de cidades que não apenas acompanham as mudanças digitais, mas também respondem de forma responsável aos desafios ambientais, sociais e econômicos do presente, sendo um convite para que gestores e lideranças municipais sejam protagonistas na revolução digital e ambiental que molda o futuro das cidades.

Inscrições pelo https://smartcitiespark.com.br/

O Smart Cities Park tem realização do Instituto Paulo Ziulkoski, com promoção da Associação de Municípios da Serra e apoio da Famurs e da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.