Cazuza Ferreira retoma tradição das Cavalhadas com festa em 2025

Centenária manifestação cultural ocorrerá no dia 4 de outubro, com programação gratuita e festejos em São Francisco de Paula

A comunidade de Cazuza Ferreira, em São Francisco de Paula, promove no dia 4 de outubro, a partir das 9h30, um dos mais tradicionais eventos culturais do Rio Grande do Sul: a Festa das Cavalhadas. Depois de um intervalo de seis anos, a encenação retorna com força total revivendo a longa história de fé, tradição, cultura e integração comunitária que data de 1885 na localidade.

A Festa das Cavalhadas 2025 terá programação durante todo o dia, com apoio cultural da Secretaria de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula. Após a abertura oficial, às 9h, cerca de 40 cavaleiros entram em cena, representando Mouros e Cristãos, em batalhas realizadas em campo aberto e animadas pela banda típica Real Madri. O espetáculo, que mistura teatro e esporte equestre, segue o roteiro até o rapto de Floripa, filha de um líder mouro que se apaixona por um soldado cristão. A vitória Cristã é celebrada na igreja, com a emoção do batizado de Floripa, às 11h30.

O evento segue com um almoço festivo, organizado pela comunidade (ingressos podem ser comprados na hora). À tarde, no segundo ato, são realizadas as demonstrações esportivas, onde os cavaleiros exibem agilidade e destreza, com o Tiro das cabeças e das argolinhas. Tudo é narrado para que o público entenda o roteiro. No final da tarde, ocorre a despedida com os corredores abanando seus lenços brancos em sinal de Paz.

À noite, no Salão Paroquial, será servido o jantar com comida típica e apresentação do show com o Grupo Carqueja. Na sequência, a abertura oficial do baile, com os corredores e a dança da Polinésia e a música de Os Bertussi, um dos maiores nomes da tradição gaúcha.

Memorial das Cavalhadas será aberto ao público

O acervo do Memorial das Cavalhadas estará em exposição ao longo do dia na Casa Paroquial, aberto ao público. A história do evento é contada por meio de fotos e artefatos colecionados ao longo da história que conta também a vida do lugar, distrito de São Chico onde habitam 1.035 pessoas (IBGE, 2024) com profundas raízes históricas, sociais e culturais, incluindo as Cavalhadas e festas comunitárias.

“A Festa das Cavalhadas é um momento de encontro, de memória e de celebração da tradição, que passa de geração em geração. Estamos felizes em retomar o evento que é um patrimônio da nossa cultura”, diz uma das organizadoras, Célia Basso.

Cazuza Ferreira

É o distrito mais ao norte de São Francisco de Paula, com um território de 564.77km². O acesso é pela Rota do Sol (BR-453) ou a ERS-020, a partir da sede município ou de Caxias do Sul. Está distante cerca de 90 km de Caxias e, aproximadamente, 122 km da sede de São Chico.

Cazuza Ferreira é destaque quando se fala em patrimônio cultural. Além das Cavalhadas, lá está a queijaria Sopro do Minuano, dona de Indicação Geográfica – modalidade de origem Campos de Cima da Serra, selo Susaf e selo Arte para a produção do Queijo Artesanal Serrano, patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul.

Com uma altitude aproximada de 900 metros, a área de Cazuza Ferreira apresenta relevo ondulado, recortado por cursos d’águas, com predomínio de campo nativo, presença de capões de mata nativa com araucárias e campos de gado de corte.

Serviço

O que: Festa das Cavalhadas

Quando: 4 de outubro de 2025. Abertura 9h30

Onde: Praça Central de Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula (RS)

Programação

Corridas e jogos esportivos (das 10h às 12h e das 15h às 17h), com animação da banda Real Madrid. Evento gratuito.

⁠Memorial Cavalhadas – visitação gratuita ao longo do dia (Casa paroquial)

⁠Almoço festivo (12h30) Salão Paroquial. Cardápio: churrasco, galeto, arroz branco, saladas e pão.

⁠Jantar (20h) Salão Paroquial. Cardápio: churrasco, galeto, macarrão, salada e pão.

⁠Show Grupo Carqueja (22h30) Salão Paroquial

⁠Baile Os Bertussi (23h50) Salão Paroquial

Ingressos

R$40 – Almoço (Crianças de 7 a 10 anos R$20) e menores não pagam

R$80 – Jantar, show e baile

R$ 50 – Show e baile

Onde comprar: antecipados pelos fones 54 99997-2850 (Marcelo), 54 99910-6342 (Célia) ou 54 99696-6150 (Alex) ou no local.

Saiba mais:

As Cavalhadas são originárias de torneios medievais. Trata-se de uma mistura de encenação teatral e esporte equestre, que representa as batalhas entre Mouros e Cristãos. Alguns autores acreditam que a manifestação festiva tenha sido trazida ao Brasil pelos jesuítas.

Em Cazuza Ferreira, as Cavalhadas ocorrem desde 1885 e a tradição passou de geração em geração. As cavalarias mouras (vermelho) e cristãs (azuis) partem das ruas laterais da igreja e se instalam uma em cada lado da praça central do distrito, onde são erguidos os “castelos” que representam o quartel-general de cada tropa. A cena em campo aberto segue com o som dos tiros de festim que misturam-se ao tilintar dos Guizos que adornam os cavalos.