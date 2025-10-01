Guias do IPTU de Canela passam a ser pagas em bancos, lotéricas e correspondentes bancários

Como medida de segurança e também para modernização dos processos, a Prefeitura de Canela deixa de receber o pagamento das guias do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) diretamente no Paço Municipal. A partir de 1º de novembro, após emitir o documento, o cidadão deverá procurar uma agência bancária, casa lotérica ou correspondente bancário para pagar.

O secretário da Fazenda, José Carlos Doncatto, destaca que a mudança visa proporcionar mais comodidade e agilidade aos cidadãos, permitindo que os tributos municipais possam ser quitados em qualquer agência ou banco credenciado.

A iniciativa visa a segurança dos cidadãos. Doncatto reforça que muitos idosos utilizam dinheiro físico para pagar as guias, portanto, a medida da Prefeitura possibilita que este público faça movimentações diretamente nos seus bancos, através do internet banking ou por meio do código PIX.

A mudança é válida a partir do dia 1º de novembro. O restante dos procedimentos como emissão da guia de pagamento continua sendo feita nos guichês de atendimento da Secretaria de Fazenda ou através do site da Prefeitura, no endereço https://canela.rs.gov.br/, na aba “2ª VIA IPTU” – o munícipe deverá marcar o botão “contribuinte” e fazer login com suas informações.

Bancos credenciados

Caixa Econômica Federal

Banco do Brasil

Banrisul

Banco Itaú

Banco Bradesco

Banco Santander

Sicredi

Sicoob

Correspondentes bancários e casas lotéricas.