Patram de Canela realiza atividade do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim na EMEF Dante Bertoluci

Durante a última terça-feira, 30/09/2025, a Brigada Militar, através do efetivo do 2º Pelotão Ambiental de Canela, deu continuidade ao Programa Patrulheiro Ambiental Mirim/2025, no município de Canela.
O Policial Militar De Aquino, Instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela, realizou a 5ª aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim/2025, no município de Canela.
Com o tema “Fauna”, foi ministrada aula para 50 alunos dos 4º anos, da EMEF Dante Bertoluci, sendo assuntos como O que é Fauna, Fauna Silvestre, Fauna Domestica e crimes conta a fauna, como cativeiro de animais e maus tratos.
Texto e fotos: Sd PM De Aquino