Patram de Canela realiza palestra sobre políticas ambientais em escola

Durante a última terça-feira, 30/09/2025, a Brigada Militar, através do efetivo do 2º Pelotão Ambiental de Canela, realizou uma palestra em uma escola da rede estadual de ensino, no município de Canela.

O Comandante da PATRAM Canela, 1º Tenente Ritter, palestrou para 38 alunos do 1º e 2º anos, do ensino médio, da EEEM Danton Correa, sendo tratado o tema “Politicas Ambientais no Brasil”.

A importância da Educação Ambiental na escola está ligada, diretamente, ao fato de que se possa promover a Consciência Ambiental para a preservação dos nossos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.

Texto: Sd PM De Aquino