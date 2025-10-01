Polícia Civil realiza Papo de Responsa com intercambistas e jovens rotarianos em Canela

A Polícia Civil realizou, no Espaço Sicredi de Canela, um Papo de Responsa voltado a intercambistas, jovens rotarianos e familiares do Rotary Club de Canela Inspiração. A atividade contou com a presença da inspetora Silvia Berro, que conversou com cerca de 40 participantes sobre temas fundamentais para a vida em sociedade, como drogas lícitas e ilícitas, escolhas pessoais, comportamento, disciplina e respeito.

O encontro foi marcado por grande interação, especialmente por parte dos intercambistas, que compartilharam experiências e características de seus países, tornando o diálogo ainda mais enriquecedor.

O clima foi de acolhimento e troca de vivências, resultando em uma conversa produtiva, leve e agradável, que reforçou a importância da reflexão sobre valores e atitudes para a construção de um futuro melhor.