POTENCIAL E PERDÃO

Todas as escolhas que você fez no seu passado determinaram a pessoa que você é hoje. Essa frase esclarece muitas das nossas dificuldades. A raiz de tudo o que enfrentamos hoje está em nosso passado. Não há como Deus mudar um homem sem que Ele mexa primeiro no passado. Isso significa transformar a nossa mente, as nossas lembranças e a nossa memória. É exatamente aí que estamos presos. O nosso falar, pensar e agir foram produzidos pelas experiências passadas. O mínimo trauma que tenhamos sofrido quando crianças, pode mudar completamente o nosso sentimento, pensamento e falar. Você já percebeu que todas as suas reclamações têm a ver com o seu passado? É o pai que lhe rejeitou, o cônjuge que lhe traiu, o amigo que não lhe pagou… Tudo isso são lembranças retidas em sua mente. A sua vida, o seu sucesso e a sua prosperidade estão presos exatamente nesse ponto. Todo o potencial que Deus colocou dentro de você está trancado pelo ressentimento e pela amargura. Saiba que quando Deus lhe criou, Ele colocou algo especial dentro de você. Ele colocou uma semente, que é o potencial. Esse potencial é exatamente aquilo que você precisa para ser bem-sucedido aqui na Terra, mas se algo acontecer e esse potencial for trancado, tudo dará errado em sua vida. Não haverá paz, prosperidade e sucesso. O seu talento está sufocado pelas dores sofridas no passado.

Se prestar bem atenção no seu rendimento, verá que isso é verdade. Certamente, nos dias em que você está mais sensível e que as suas memórias foram despertadas, o seu rendimento cai drasticamente. Tudo fica mais difícil. Não conseguimos nos concentrar direito, as ideias somem e a criatividade vai embora. Tudo isso porque a sua mente está repleta de más lembranças, como as traições, as trapaças e os desentendimentos. Sabemos que nossa vida depende do que produzimos. Será que a nossa produção não está sendo afetada por nada? É necessário nos livrarmos das mágoas do passado. Nosso coração está cheio de amargura e isso deixa o nosso potencial preso. É por isso que só o perdão libera o potencial. Perdoar é deixar Deus agir em nosso coração, remover as mágoas e nos ensinar a ver o passado com outros olhos. Precisamos praticar o que está escrito em Colossenses 3:13: “Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós”. Nesse versículo está a chave para liberar o potencial que Deus nos deu.

Oração Purificação das memórias

Ó Eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu chego na tua presença neste momento, e quero exaltar e glorificar o nome do Senhor, o meu Salvador, o teu único Filho que se tornou o primogênito dentre muitos que tu levantarás, e neste momento, eu sei que em mim não habita bem algum e agora Senhor eu autorizo o poder de Deus que está no Espírito Santo que habita em mim a ter liberdade para combater todas as forças malignas que ocupam e dominam as funções da minha alma.

