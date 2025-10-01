Reserva da Serra reúne escolas públicas de Canela em evento da Semana das Crianças

“Abracadabra Magic Show” será apresentado, no dia 8 de outubro, para cerca de 700 estudantes.

Cerca de 700 alunos de escolas municipais de Canela participam, no dia 8 de outubro, de um evento alusivo à Semana das Crianças. Promovido pela Associação de Proprietários do Loteamento Reserva da Serra, o evento contará com a apresentação do espetáculo “Abracadabra Magic Show”, com o mágico Mateus Di Macedo, distribuição de pipocas, balões e do livrinho para colorir “Amiguinhos do Reserva da Serra”. O evento, que tem o apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, ocorre às 14h, no Teatro Municipal de Canela (Praça João Corrêa).

“Estamos muito felizes em proporcionar, por meio do Fundo de Apoio Social da Associação de Proprietários do Loteamento Reserva da Serra, esse importante evento para a criançada. Será uma tarde de muita diversão, em que também reforçaremos o olhar ambiental com o lançamento do livrinho para colorir Amiguinhos do Reserva”, explica a presidente da Associação, Rita Leidens. O Amiguinhos do Reserva é um livreto para colorir em que são apresentadas algumas das espécies da fauna presente nos 18 hectares da área de preservação ambiental ao lado do tradicional loteamento Canela. De maneira lúdica, as crianças terão a oportunidade de colorir e conhecer um pouco mais sobre a cutia, o veado-virá, a jaguatirica, o tamanduá-mirim, o gambá, o graxaim, a mão-pelada, o furão, o porco-espinho, a gralha-azul, a saracura e o tucano-de-bico-verde.

O evento do dia 8 de outubro reunirá alunos das escolas Adolfo Seibet, Santos Dumont, Zeferino José Lopes, Machado de Assis, Balduíno, Rodolfo Schilieper, Noeli Azevedo, Santa Terezinha, Severino Travi, Bertholdo Oppitz, Dante Bertoluci, Ernesto Dornelles, João Alfredo, Barão do Rio Branco e Cônego João Marchesi. A programação é totalmente gratuita e viabilizada pelo Fundo Social de Apoio da Associação dos Proprietários do Loteamento Reserva da Serra, com apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação.

O Reserva da Serra é um loteamento localizado próximo ao Aeroporto de Canela, que conta com uma área de 61 hectares – sendo 18 hectares de mata nativa – e realiza, por meio da sua Associação de Proprietários, uma série de ações ambientais e sociais. O evento da Semana das Crianças é mais uma iniciativa em prol da comunidade.