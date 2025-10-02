Banho de Floresta e Trekking das Cascatas: novas experiências de natureza no Vale da Lageana

Brocker Turismo apresenta passeios para quem gosta de paisagens naturais e atividades ao ar livre

Em 2025, a Brocker Turismo está completando 30 anos e, como parte das comemorações, apresenta dois novos produtos de turismo de natureza que resgatam a essência da empresa em seu início, em 1995: o Trekking das Cascatas no Vale da Lageana e o Banho de Floresta no Pé da Cascata do Caracol.

De acordo com a CEO da Brocker, Any Brocker, o lançamento é também um retorno às origens. “Quando começamos, nossa proposta era mostrar a Serra Gaúcha por meio de suas paisagens naturais. Três décadas depois, seguimos valorizando o que há de mais autêntico em nosso destino: a força da natureza, a cultura local e o desejo de proporcionar experiências transformadoras aos visitantes”, afirma.

Trekking das Cascatas no Vale da Lageana

O Trekking das Cascatas é um percurso de 7 km que conecta as cidades de Gramado e Canela, passando por pontos icônicos como a famosa Cascata do Caracol e a quase desconhecida Cascata da Lageana.

É conduzido por guias especializados em turismo de natureza e inclui uma sacochila personalizada, acompanhada de lanche. O trekking é voltado para maiores de 15 anos e recomendado para pessoas com condicionamento físico acostumado a caminhadas mais intensas.

Banho de Floresta no Pé da Cascata do Caracol

Inspirado no Shinrin-yoku, prática japonesa conhecida como Banho de Floresta, a Brocker apresenta uma vivência sensorial que alia respiração, contemplação e meditação em meio à natureza. A atividade ocorre no Pé da Cascata do Caracol e promove bem-estar físico e mental, com benefícios como redução do estresse, melhora do sono e fortalecimento do sistema imunológico.

O passeio acontece de outubro a abril. Os visitantes são conduzidos a momentos de respiração guiada e meditação no deck em frente a base da Cascata do Caracol. O Banho de Floresta finaliza com um farto café da manhã em meio a natureza.

Natureza, história e cultura

Com o lançamento, a Brocker Turismo reforça seu compromisso em oferecer experiências que unem natureza, história e cultura. Para Any Brocker, a proposta celebra não apenas o aniversário da empresa, mas também o espírito que a move desde a fundação:

“Estes roteiros são mais do que passeios: são oportunidades de desacelerar, respirar fundo e se conectar com a nossa Serra Gaúcha de um jeito único e transformador”, completa.