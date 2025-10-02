Edição 689, de 02 de outubro de 2025

Destaques da semana:



– Novo Plano Diretor – Conferência reúne comunidade e apresenta diretrizes que vão definir o ordenamento e o desenvolvimento de Canela nas próximas décadas.

– Opinião Forti – “Qual o plano, meu diretor?”: coluna aborda o processo de criação do Plano Diretor e a aprovação de projetos.

– IPTU 2025 – Guias agora podem ser pagas em bancos, lotéricas e correspondentes bancários.

– Outubro Rosa – UBS São Luiz terá horário estendido e a cidade contará com iluminação especial durante a campanha.

Leia a edição, abaixo, no Flipbook, ou BAIXE AQUI O PDF