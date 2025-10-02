Gramado terá estilo arquitetônico predominante formalizado em Lei, através de parceria entre a PLANTA e o poder executivo

A cidade de Gramado, famosa por sua arquitetura de inspiração europeia, está prestes a dar um passo histórico para a preservação de sua identidade visual. A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento e com o apoio da PLANTA – Entidade Para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha, está finalizando os estudos para a criação da primeira legislação municipal que regulamentará o Estilo Arquitetônico Predominante de Gramado. A iniciativa resultará em uma cartilha e em um Projeto de Lei que estabelecerá diretrizes claras para futuras construções na cidade.

A proposta, que vem sendo debatida há mais de um ano com empreendedores, arquitetos e engenheiros, tem como objetivo principal orientar os novos empreendimentos para que sigam as características que tornam a arquitetura de Gramado tão reconhecida e valorizada. A parceria com a PLANTA, formalizada através de um Acordo de Cooperação, foi fundamental para a elaboração dos estudos técnicos que servirão de base para a nova legislação. O trabalho está na fase final de desenvolvimento para ajustes nos últimos detalhes.

O secretário de Planejamento, Rafael Bazzan, explica que a futura lei funcionará como um guia para arquitetos, urbanistas e construtores. “Essa matéria estabelecerá diretrizes e normas para a concepção e execução de projetos arquitetônicos em Gramado. Servirá como um guia, promovendo a harmonização estética e funcional das construções, respeitando a identidade cultural e histórica da cidade”, destaca Bazzan. Ele ressalta que o propósito é garantir a coesão visual e a qualidade do ambiente construído, em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI).

Para o presidente da PLANTA, Bernardo Tomazelli, a nova legislação aprimora o que já existe e foca no incentivo. “Já existe um artigo no Plano Diretor que fala sobre o tema, mas estamos criando uma Lei específica para melhorar e regulamentar essa questão. É importante frisar que a cartilha não vem para limitar a criatividade da arquitetura, mas sim para incentivar empreendedores e arquitetos a manter nosso DNA e as raizes da região, e além disso, ter benefícios relacionados ao custo do índice construtivo Não visamos limitar ou igualar os projetos, mas sim não perder nossa essência”, esclarece Tomazelli. Ele complementa que o objetivo é “alinhar alguns elementos que são preponderantes no estilo Gramado, preservando a história e evoluindo sem deixar para trás as raízes da cidade, mantendo seus traços culturais”.

A nova cartilha abordará a regulação e o incentivo de diversas características arquitetônicas, como o uso de telhados inclinados, beirais, revestimentos em pedra e madeira, além de outros elementos que definem o “estilo Gramado”. Com a conclusão dos estudos e a definição dos principais itens da cartilha, o próximo passo será a finalização do Projeto de Lei pelo Executivo, que o encaminhará para a Câmara de Vereadores.

Antes de ser votado em plenário, o projeto passará por uma Audiência Pública, momento em que a comunidade poderá conhecer e debater a proposta.

Esta será a primeira vez que Gramado terá uma legislação específica para os detalhes arquitetônicos de suas edificações, uma medida considerada essencial para o desenvolvimento ordenado e a preservação do charme que consagrou a cidade como um dos principais destinos turísticos do Brasil.