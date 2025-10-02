Grupo de Cordas da UCS chega em Canela com o concerto Cordas Brasileiras, Vozes Italianas 

Apresentação gratuita acontece amanhã, dia 03, no Auditório da UCS Hortênsias, às 20h
O Grupo de Cordas da UCS apresenta em Canela, nesta sexta-feira, 03 de outubro, às 20h, no Auditório da UCS Hortênsias, o concerto Cordas Brasileiras, Vozes Italianas. Além da formação instrumental, o espetáculo gratuito conta com a participação da soprano Karina Dante, do tenor Maicon Cassânego e do pianista Wagner Maciel.
O concerto Cordas Brasileiras, Vozes Italianas foi concebido para celebrar a música de câmara com obras de compositores consagrados da música brasileira e da Ópera italiana. O espetáculo é dividido em dois momentos. No primeiro, o Grupo de Cordas da UCS apresenta um repertório camerístico de compositores brasileiros como Carlos Gomes, Ernani Aguiar, Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos, entre outros. No segundo, os instrumentistas recebem aporte do piano e do canto lírico para a interpretação de duetos e árias das mais famosas óperas italianas, como La Traviata, de Verdi, e Turandot, de Puccini.
O projeto é viabilizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio de Anay Fitas, G.Paniz, Multiflon, HD Parts, Perfilisa e Voestalpine Meincol. O apoio é da Universidade de Caxias do Sul. A realização é do Ministério da Cultura e LionsEduC.
O Grupo de Cordas da UCS é formado por:
Rodrigo Maciel e Wagner Rezer – violinos I
Emerson Aguiar e Joana Ventura – violinos II
Carlos Zinani – viola
Reginaldo Araldi – violoncelo
Fábio Alves – contrabaixo
SERVIÇO
O quê: Concerto Cordas Brasileiras, Vozes Italianas
Quando: Sexta-feira, 03 de outubro, às 20h
Onde: Auditório da UCS Hortênsias
Quanto: Gratuito