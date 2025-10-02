Outubro Rosa: Canela contará com iluminação especial e UBS do São Luiz terá horário estendido

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, o prédio da Prefeitura de Canela receberá iluminação especial em tons de rosa. Além da ação simbólica, a Secretaria de Saúde está programando atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com foco na conscientização sobre a importância do exame de mamografia para a detecção precoce da doença, garantindo maiores chances de tratamento eficaz e reabilitação das pacientes diagnosticadas.

Para moradores dos bairros São Luiz, Bom Jesus e Ulisses de Abreu

Para reforçar as ações da campanha, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Luiz terá atendimento em horário estendido, das 17 às 20 horas, nas segundas-feiras do mês de outubro. De acordo com a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Carla Jaqueline Dias, a iniciativa é voltada especificamente à realização de exames de rastreamento e prevenção, como o papanicolau, além de outros procedimentos relacionados à saúde da mulher.

A UBS São Luiz também mantém, às quintas-feiras, horário estendido (17h às 20h) para a realização de testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como hepatite, HIV e sífilis, além da aplicação de vacinas para todas as idades. Os atendimentos em ambos os dias são destinados exclusivamente aos moradores dos bairros São Luiz, Bom Jesus e Ulisses de Abreu.

Para a realização de vacinas e testes rápidos, é necessário apresentar o cartão do SUS. No caso das crianças, é obrigatória a carteira de vacinação.

Sobre o Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização social que reforça mensagens sobre prevenção e detecção precoce do câncer de mama, além de ampliar a abordagem da saúde da mulher, incluindo a prevenção do câncer de colo do útero. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres no Brasil.

A prevenção primária e a detecção precoce são fundamentais para reduzir a incidência e a mortalidade pela doença. Uma das estratégias mais eficazes é o rastreamento mamográfico. Para mulheres de risco padrão, recomenda-se a realização de mamografia a cada dois anos, na faixa etária de 50 a 69 anos, exame capaz de identificar alterações antes do surgimento de sintomas.

Texto: Vanessa Ozório?Prefeitura de Canela