Prevenção da violência contra a mulher é tema de palestra no Parque Terra Mágica Florybal

Na manhã de 1º de outubro, a Brigada Militar promoveu uma palestra no Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, por meio da Patrulha Maria da Penha. O encontro abordou o feminicídio e a prevenção da violência contra a mulher.
A atividade reuniu colaboradores do parque e destacou a importância da informação, do respeito e da empatia na construção de ambientes mais seguros e humanos. O objetivo foi ampliar a conscientização e incentivar atitudes que contribuam para a redução da violência no cotidiano.