Secretaria da Educação e Casa Vitória promovem concurso de redação para alunos das escolas municipais de Canela

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, e a Casa Vitória, firmaram parceria para promover um concurso de redação, direcionado aos alunos do 6º ano das escolas municipais, com o objetivo de conscientizar sobre o enfrentamento da violência doméstica. As redações estão sendo feitas em sala durante as aulas de português, com supervisão dos professores. As inscrições são feitas pelas próprias escolas e serão recebidas até esta sexta-feira, 3 de outubro, na Secretaria de Educação (Rua Borges de Medeiros, 926), mediante a entrega das redações dos estudantes.

Conforme o regulamento do concurso, as redações deverão seguir o tema “Canela no enfrentamento à violência doméstica”, com no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, feitas à caneta azul ou preta. Os três melhores textos serão premiados.

As melhores redações serão divulgadas no dia 20 de outubro, às 14h, através do perfil no Instagram da @casavitoriacanela, onde ficarão disponíveis para votação pública até 23 de outubro. Os resultados serão anunciados às 13h30 do último dia, no mesmo perfil. Dúvidas sobre o concurso de redação podem ser sanadas com a Casa Vitória pelo telefone (54) 9 8121-5174.

Texto e foto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela