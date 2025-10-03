Antes do Bar conquista título do Municipal de Futsal Feminino de Canela em final eletrizante

A noite de quinta-feira (2) foi marcada por muita emoção no Ginásio Carlinhos da Vila com a grande decisão do *Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela 2025. Em uma final intensa e disputada do início ao fim, a equipe *Antes do Bar/PFC venceu o Blackout por 4 a 2, sagrando-se campeã da competição.
Final de alto nível técnico
As duas equipes chegaram à decisão após campanhas consistentes e demonstraram em quadra por que estavam na final. O duelo foi equilibrado, com boas chances para ambos os lados, mas o poder ofensivo do Antes do Bar/PFC fez a diferença, garantindo a vitória e o troféu máximo do futsal feminino canelense.
Premiações individuais e destaques do campeonato
Além do título coletivo, a noite também foi de premiações individuais, reconhecendo o talento das atletas que brilharam ao longo do torneio. Confira os destaques:
- Seleção do Campeonato:
- Goleira: Laura Andrade – Donna
- Fixa: Ketlin Costa – Antes do Bar
- Ala: Priscila Carasai – Donna
- Ala: Giovana Lauxen – Blackout
- Pivô: Raquel Berghan – Antes do Bar
- Melhor treinador: Everson Nogueira
- Defesa menos vazada: Donna F.F. – 8 gols sofridos
- Destaque da final: Ketlin Rodrigues – Antes do Bar
- Artilheira: Priscila Carasai – Donna F.F. (11 gols)
- Destaque do campeonato: Carol dal Castel – Blackout
- Disciplina: Donna F.F.
Classificação final
- Campeã: Antes do Bar/PFC
- Vice-campeã: Blackout
- 3º lugar: Donna F.F.
O torneio, promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), reforçou a importância e o crescimento do futsal feminino em Canela. Com ginásio cheio e alto nível técnico em quadra, a competição demonstrou a força e o talento das atletas locais, que seguem escrevendo novos capítulos na história do esporte da cidade.