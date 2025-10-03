Canela,

3 de outubro de 2025

Antes do Bar conquista título do Municipal de Futsal Feminino de Canela em final eletrizante

Foto: Arthur Dias/PMC

A noite de quinta-feira (2) foi marcada por muita emoção no Ginásio Carlinhos da Vila com a grande decisão do *Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela 2025. Em uma final intensa e disputada do início ao fim, a equipe *Antes do Bar/PFC venceu o Blackout por 4 a 2, sagrando-se campeã da competição.

Final de alto nível técnico

As duas equipes chegaram à decisão após campanhas consistentes e demonstraram em quadra por que estavam na final. O duelo foi equilibrado, com boas chances para ambos os lados, mas o poder ofensivo do Antes do Bar/PFC fez a diferença, garantindo a vitória e o troféu máximo do futsal feminino canelense.

Premiações individuais e destaques do campeonato

Além do título coletivo, a noite também foi de premiações individuais, reconhecendo o talento das atletas que brilharam ao longo do torneio. Confira os destaques:

  • Seleção do Campeonato:
  • Goleira: Laura Andrade – Donna
  • Fixa: Ketlin Costa – Antes do Bar
  • Ala: Priscila Carasai – Donna
  • Ala: Giovana Lauxen – Blackout
  • Pivô: Raquel Berghan – Antes do Bar
  • Melhor treinador: Everson Nogueira
  • Defesa menos vazada: Donna F.F. – 8 gols sofridos
  • Destaque da final: Ketlin Rodrigues – Antes do Bar
  • Artilheira: Priscila Carasai – Donna F.F. (11 gols)
  • Destaque do campeonato: Carol dal Castel – Blackout
  • Disciplina: Donna F.F.

Classificação final

  • Campeã: Antes do Bar/PFC
  • Vice-campeã: Blackout
  • 3º lugar: Donna F.F.

O torneio, promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), reforçou a importância e o crescimento do futsal feminino em Canela. Com ginásio cheio e alto nível técnico em quadra, a competição demonstrou a força e o talento das atletas locais, que seguem escrevendo novos capítulos na história do esporte da cidade.