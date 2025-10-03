Campanha de multivacinação começa dia 6 com foco em crianças e adolescentes até 15 anos

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira, dia 6, a campanha de multivacinação endereçada às crianças e adolescentes até 15 anos de idade. O objetivo da ação é a atualização das carteiras de vacina, garantindo maior proteção desse público. Na campanha serão oferecidas todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, conforme a idade. A ação segue até 31 de outubro.

Pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes poderão levá-los para vacinar nas seguintes Unidades Básicas de Saúde do município: UBS Canelinha, Leodoro de Azevedo, Central, São Luiz e Santa Marta, das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas. A sala de vacinas da UBS Central também atende em turno estendido de segunda a quarta-feira, das 17 às 20 horas. Já a Sala de Vacinas da UBS São Luiz atende em horário alternativo às quintas-feiras, também das 17 às 20 horas.

No momento da vacinação, é necessário apresentar o Cartão SUS e a Carteira de Vacinas do jovem ou criança a ser imunizado. As vacinas do calendário nacional podem ser conferidas no site do Ministério da Saúde, neste endereço

18 de outubro: Dia D

Além de oferecer as vacinas do calendário nacional de segunda a sexta-feira até o final deste mês, a Secretaria de Saúde de Canela também realizará um Dia D de Vacinação. Será no terceiro sábado de outubro, dia 18, quando todas as unidades de saúde do município estarão abertas para vacinação das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

Pais e responsáveis, ao levarem os menores de 15 anos para vacinar neste dia, também precisam apresentar Carteira de Vacinas e o Cartão SUS deles.

SERVIÇO

O que: Campanha de Multivacinação e Dia D em 18 de outubro (sábado), para crianças e adolescentes até 15 anos

Quando: de 6 a 31 de outubro

Onde: nas salas de vacina das UBSs de Canela – Canelinha, Leodoro de Azevedo, Central, São Luiz e Santa Marta -, das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Informação extra: levar no ato a Carteira de Vacinas e o Cartão SUS da criança e adolescente.

