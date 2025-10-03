Corsan dobra capacidade de tratamento de água para as duas cidades com investimento de R$ 20 milhões

Ampliação da ETA II em Canela garante mais eficiência e segurança no abastecimento de água para Canela e Gramado



A Corsan entregou, nesta quinta-feira, 2, a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II, localizada no Distrito Industrial de Canela. Com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, a estrutura é responsável pelo abastecimento de água de Canela e Gramado.

Com a conclusão da obra, a capacidade de tratamento foi ampliada de 300 para 600 litros. A duplicação vai garantir maior eficiência operacional e segurança na oferta de água tratada para os próximos anos.

Os recursos foram aplicados na modernização e ampliação da estação, com a instalação de novos decantadores, bloco de floculação e filtragem, reservatório elevado com capacidade para 500 mil litros, casa de produtos químicos, interligações de tubulações, automação dos registros de filtros e pintura completa da estrutura.

Compromisso com qualidade

A diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, ressalta a importância da entrega. “Esta obra representa não apenas um marco, mas um momento significativo para as comunidades. A entrega dessa estrutura reforça nosso compromisso permanente com a população, assegurando mais qualidade, continuidade e eficiência na prestação dos serviços.”

De acordo com o superintendente regional de relações institucionais da Corsan, Lutero Cassol, a entrega marca mais uma etapa das melhorias no sistema de produção, tratamento e distribuição de água na região.

“Mais do que uma estrutura, estamos entregando saúde, cidadania e dignidade à população. Foram muitos anos sem investimentos nessas cidades, mas agora estamos focados em qualificar o abastecimento. Esta obra, somada a outras que serão concluídas até o final do ano — todas fundamentais para cidades desse porte — assegura um fornecimento de água mais eficiente e de qualidade para as comunidades de Canela e Gramado, além de seus visitantes”, afirma.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, diz que os investimentos realizados deixam um legado para as próximas gerações. “Estamos vivenciando uma transformação significativa no sistema de abastecimento de água, além do avanço nas obras de esgotamento sanitário. Esses investimentos sólidos se refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida da nossa população.”

Já o vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, salienta a relevância das obras para o desenvolvimento regional. “Estamos avançando em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, fundamentais para nossas cidades. Canela e Gramado, como destinos turísticos consolidados, precisam de uma infraestrutura à altura dessa responsabilidade. Acompanhamos de perto esses avanços, que são essenciais para nossa população, e reafirmamos o compromisso de seguir apoiando esses investimentos.”

Conclusão de obras para dezembro

Além da duplicação de capacidade da ETA II, os projetos de melhoria no abastecimento incluem investimentos na área de captação de água para tratamento no Rio Santa Cruz, em São Francisco de Paula — conhecido como Poço da Faca. No local, está sendo construído um poço de bombeamento com bombas anfíbias, capazes de operar submersas ou fora da água.

Equipes da Corsan continuam implantando também uma nova adutora e um reservatório com capacidade para 1,5 milhão de litros, localizado na ExpoGramado. A previsão é de que essas estruturas entrem em operação até o final deste ano.