Feira Canela + Verde terá edição especial no Parque do Lago no próximo dia 11

Evento será alusivo ao Dia da Criança e à Campanha Outubro Rosa

O Parque do Lago sediará uma edição especial da Feira Canela + Verde, promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Saúde. O evento acontecerá no sábado, dia 11, das 9 às 11 horas. Além das ações ambientais, contará com atrações voltadas para o público infantil, em homenagem ao Dia das Crianças, e atividades de prevenção ao câncer, alusivas ao Outubro Rosa.

Conforme o biólogo Alékos Elefthérios, um dos organizadores da feira, o evento contará com as tradicionais atrações como distribuição de mudas de plantas nativas, recolhimento de resíduos eletrônicos e feira de adoção de animais do Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra).

Ele destaca, ainda, que o grande diferencial desta edição, serão ações voltadas para as crianças, como pintura facial, distribuição de maçã do amor e mimos e atração musical. Além de um amplo espaço kids com pula-pula e espaço para desenhar.

AÇÕES PREVENTIVAS

Outra novidade serão as ações de prevenção à saúde, que contam com a parceria da Secretaria de Saúde. O evento contará com uma Unidade Móvel, onde a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Leodoro de Azevedo realizará um trabalho de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Haverá, ainda, a participação da Vigilância Ambiental com ações de conscientização contra a dengue. “O evento terá atrações para todos os públicos de forma gratuita. Uma ótima oportunidade de lazer e sustentabilidade”, ressalta Alekos.

A realização do evento contará com a parceria das Secretarias de Saúde, de Educação, Esporte e Lazer e de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura. A ação é aberta para toda a comunidade.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela