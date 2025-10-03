Oktoberfest Gramado tem últimos dias com Baile Oficial e show de Maiara & Maraisa

A primeira edição da Oktoberfest Gramado caminha para seu encerramento com uma programação intensa e diversificada neste último fim de semana, de 3 a 5 de outubro. Consolidando-se como um sucesso na Serra Gaúcha, o evento, que tem uma expectativa de público superior a 100 mil pessoas e um impacto econômico projetado em mais de R$ 100 milhões, reserva grandes atrações para os dias finais, incluindo o show da dupla sertaneja Maiara & Maraisa e a emocionante final do Concurso Nacional de Cucas.

Realizada no Expogramado, a festa celebra a cultura germânica em uma parceria inédita com a Festa da Colônia, que oferece uma completa estrutura de gastronomia típica em fornos a lenha, bier gartens e feira de produtos coloniais na área externa, com acesso gratuito todos os dias.

O grande destaque do sábado (4) é a apresentação da dupla Maiara & Maraisa, que sobe ao palco à meia-noite para embalar o público com seus maiores sucessos. A noite de sábado será uma verdadeira maratona de shows, começando com a Super Banda Santa Cruz às 19h, o sertanejo de Gabriel Lorenzo às 22h e o DJ Pablito, que agita a festa às 19h30 e novamente após o show principal, às 02h.

Na sexta-feira (3), a animação fica por conta do Bailão Oficial da Oktoberfest. A programação nos pavilhões começa às 19h com o DJ Pablito, seguido pela renomada Banda Cavalinho às 21h. Às 23h, a Banda Corpo e Alma assume o comando da festa, que continua com o DJ Pablito a partir da 01h.

O domingo (5) será marcado pela grande final do Concurso Nacional de Cucas, que tem a curadoria do Senac e da influenciadora de gastronomia @eusoubisa. A competição acontece às 14h, no Palco Festa da Colônia, onde dez finalistas dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina disputarão o grande prêmio: uma viagem para Munique, na Alemanha, berço da Oktoberfest mundial. A programação do dia segue no Palco Festa da Colônia com DJ a partir das 16h e show da Super Banda 0800 às 16h30. O encerramento oficial do evento está previsto para as 22h.

A realização da 1ª Oktoberfest de Gramado é de Delta Entretenimento, Atours Produtora de Eventos, Grupo Austral e Ugioni Shows.

Serviço

O quê: Oktoberfest Gramado – 1ª Edição (em parceria com a Festa da Colônia)

Quando: De 25 de setembro a 05 de outubro de 2025

Onde: Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro, Gramado/RS)

Ingressos:

Acesso Gratuito: A área externa (Festa da Colônia) tem entrada livre todos os dias. Os pavilhões da Oktoberfest também têm entrada franca em todas as quintas-feiras.

A área externa (Festa da Colônia) tem entrada livre todos os dias. Os pavilhões da Oktoberfest também têm entrada franca em todas as quintas-feiras. Ingressos Pagos: Os shows nacionais e a programação de bandas nos pavilhões principais (Sexta a Domingo) são pagos, com ingressos à venda na plataforma Bilheteria Digital.

Mais Informações:

Instagram: @oktoberfest_gramado

Site:www.oktobergramado.com.br