Palestra de Mayse Braga será realizada em Gramado no dia 11 de outubro

A palestrante espírita Mayse Braga estará em Gramado no dia 11 de outubro, sábado, das 9h às 11h, no Centro de Eventos ExpoGramado. O encontro será aberto ao público e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link: Even3.

Reconhecida nacionalmente por suas palestras e conteúdos no YouTube, Mayse Braga de Oliveira dedica-se ao Espiritismo há mais de 50 anos. Nascida no Rio de Janeiro e residente em Brasília, tornou-se espírita aos 14 anos e, desde os 16, realiza exposições na Comunhão Espírita de Brasília, onde segue atuando aos 67 anos.

Autora de cinco livros, entre eles Para o Seu Coração, Acendendo Luzes e Da Depressão à Felicidade, Mayse inspira milhares de pessoas com mensagens de fé, estudo e prática espiritual.

A participação no evento é gratuita, mas os organizadores estão recebendo contribuições voluntárias para custear a realização. As doações podem ser feitas via PIX (54) 99901-2362, e eventual saldo arrecadado será destinado ao Lar de Idosas Maria de Nazaré.

