Turno estendido na UBS Central, em Canela, será mantido até dezembro

Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente para os trabalhadores, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, manterá o atendimento em turno estendido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central até o dia 17 de dezembro, com recursos próprios. O serviço funciona nas segundas, terças e quartas-feiras – das 17 às 20 horas.

De acordo com o secretário de Saúde, Jean Spall, além de oferecer mais consultas médicas à comunidade em geral, o horário ampliado tem como prioridade garantir atendimento após o expediente comercial, beneficiando trabalhadores que muitas vezes não conseguem buscar assistência em horário regular. “Essa medida também contribui para evitar a superlotação do Hospital de Caridade de Canela (HCC), principalmente em casos que podem ser resolvidos na atenção primária”, destacou.

O prefeito Gilberto Cezar reforça a importância da iniciativa, que integra o compromisso da administração municipal com a qualificação do sistema de saúde. “Com essa ação, garantimos mais comodidade, acolhimento e a efetivação do direito à saúde, mesmo fora do horário convencional. Canela é a maior cidade da região e a que investe o maior percentual do recurso do orçamento em saúde. A gente fez um esforço gigante para poder manter esse turno estendido, que não tinha no ano passado, nem no ano anterior, com médicos para atender melhor a população no posto central”, complementa.

Além dos atendimentos clínicos e odontológicos, às quartas-feiras também está disponível o serviço da Sala de Vacina.

