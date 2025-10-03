Vale dos Dinossauros celebra Mês das Crianças com livro educativo e ação solidária em Canela*

Visitantes mirins recebem publicação gratuita e moradores podem trocar alimentos por ingressos infantis para ajudar entidade local

No Vale dos Dinossauros, em Canela, a magia de viajar milhões de anos no tempo se soma a um gesto atual e necessário: a solidariedade. Para celebrar o Mês das Crianças, a atração distribuirá gratuitamente o livro pedagógico “A Era dos Dinossauros” para cada visitante mirim em outubro. Ao mesmo tempo, moradores do município e da cidade vizinha, Gramado, mediante comprovação de residência, poderão garantir ingressos com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis (por pessoa). Os donativos serão destinados à Casa Lar, instituição que acolhe crianças da região.

A iniciativa transforma o Mês das Crianças em uma experiência completa: aprender sobre os gigantes que dominaram a Terra, se encantar com os mais de 30 dinossauros animatrônicos em tamanho real e, ainda, praticar um ato de cuidado coletivo. “Queremos que a experiência ultrapasse os portões do parque, promovendo conhecimento, diversão e um gesto de carinho com a comunidade. Ao trocar alimentos por ingressos, os moradores ajudam a Casa Lar e transformam esse mês em um verdadeiro encontro de solidariedade”, destaca Rafael Sager, gerente de Marketing e Comercial do Grupo Dreams na Serra Gaúcha.

Sobre o livro que começou a ser distribuído desde o dia 1º de outubro, Sager acrescenta que as informações se dedicam aos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, abordando desde o surgimento dos primeiros répteis gigantes até a queda do meteoro que levou à extinção dos animais, há cerca de 60 milhões de anos. A publicação inclui curiosidades, atividades lúdicas e até tutoriais on-line para montar origamis de dinossauros. Ao todo, serão distribuídos 20 mil exemplares da obra nos quatro parques Vale dos Dinossauros espalhados pelo país – Canela (RS), Foz do Iguaçu (PR), Olímpia (SP) e, em breve, Campos do Jordão (SP).

Com mais de 30 espécies de dinossauros animatrônicos em exposição, o Vale dos Dinossauros também prepara novidades para o próximo ano. Em 2026, os grupos escolares terão programação especial, unindo aprendizado e entretenimento em expedições pedagógicas.

Serviço

www.valedinossauros.com.br/canela

Endereço: Estrada do Caracol, 816, Canela | Aberto diariamente, das 9h às 17h30

Valores de ingressos antecipados (24h):

R$ 99,00 Adulto Promocional

R$ 49,50 Criança Promocional (04 a 12 anos)

R$ 49,50 Melhor Idade Promocional (+60 anos)

Crianças até 3 anos e 11 meses – Isentas.

O ingresso promocional é pessoal e intransferível. No local, há também uma loja com souvenirs e materiais relacionados ao período jurássico e lanchonete temática.