Canela terá nova quadra esportiva no bairro São Rafael

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu recentemente no gabinete para uma reunião o deputado federal Danrlei de Deus, o vereador Jone Wulff e integrantes das equipes do parlamentar e do município, para tratar de novos investimentos na área esportiva.

Durante o encontro, foi anunciada a destinação de R$ 400 mil em emenda parlamentar para o esporte canelense, recurso também articulado pelo vereador Jone Wulff junto ao deputado Danrlei.

Segundo o prefeito Gilberto Cezar, a proposta é aplicar o valor na criação de um espaço esportivo no bairro São Rafael, em parceria com a Prefeitura. “Nossa sugestão é que os recursos sejam utilizados para a construção de uma quadra com grama sintética, iluminação, cercamento e qualificação completa do espaço, oferecendo mais uma área de lazer e prática esportiva para a comunidade”, destacou.

O vereador Jone ressaltou que o investimento representa um passo importante no fortalecimento do esporte e na valorização dos bairros. “O esporte é um instrumento de transformação social, e ver esse recurso chegando a Canela é motivo de orgulho”, afirmou.



