CFA Rico representa Canela em grandes clubes e reforça a importância do apoio da comunidade

O projeto CFA Rico, de Canela, segue se destacando na formação de jovens atletas e cidadãos, abrindo portas que levam o nome da cidade cada vez mais longe.

Na última semana, o projeto alcançou mais uma importante conquista: dois alunos participaram de uma avaliação oficial da Chapecoense, em Chapecó (SC).

Os atletas Arthur Guerra e Guilherme de Souza Taulois, ambos nascidos em 2016, viveram dois dias de treinamentos intensos nas categorias Sub-09 e Sub-10, representando o CFA com empenho e orgulho.

Durante a experiência, os meninos puderam treinar junto com as equipes principais da base da Chapecoense, conhecer toda a estrutura do CT profissional, acompanhar o treino do elenco principal e tirar fotos com jogadores da equipe profissional.

“Foi uma vivência incrível para eles. Ter contato com um grande clube brasileiro, ver como é a rotina profissional e sentir esse ambiente de alto nível é algo que transforma. São experiências que ficam para a vida toda”, destacou o professor Augusto Rico, coordenador do projeto.

O resultado oficial da avaliação ainda será divulgado nos próximos dias e será informado nas redes sociais do CFA Rico.

Formação contínua e oportunidades reais

Enquanto aguarda o retorno da Chapecoense, o projeto segue firme com novas oportunidades para seus atletas.

Nesta semana, dois meninos da categoria Sub-15 estão em Porto Alegre, realizando avaliação oficial no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense — mais uma chance de mostrar o talento desenvolvido nos treinos diários.

O CFA Rico trabalha com atletas nascidos entre 2016 e 2010, oferecendo treinos técnicos, físicos e educativos, sempre com foco na formação integral dos jovens.

O projeto busca desenvolver não apenas o atleta, mas o cidadão — valorizando disciplina, comprometimento e respeito dentro e fora de campo.

As inscrições seguem abertas para novos alunos que queiram fazer parte dessa jornada.

Arthur Guerra será avaliado no Atlético Mineiro – e o apoio da comunidade é essencial

O jovem Arthur Guerra, um dos grandes destaques do CFA Rico, foi convidado para participar de uma semana de avaliação no Clube Atlético Mineiro, em Belo Horizonte (MG), ainda neste mês de outubro.

O professor Augusto Rico também foi convidado a participar dos treinos do clube, em um intercâmbio de aprendizado que permitirá trazer novas metodologias e experiências para o trabalho realizado em Canela.

Essa é uma oportunidade histórica, tanto para o atleta quanto para o projeto — mas os custos da viagem são altos, e é nesse momento que a força da comunidade faz toda a diferença.

O CFA Rico conta com o apoio das famílias, amigos e moradores de Canela para ajudar a tornar possível essa viagem, que representa muito mais do que um simples deslocamento: é o passo de um menino em direção ao seu sonho, e o reflexo de todo o esforço coletivo de quem acredita na educação pelo esporte.

Contribuições podem ser feitas via PIX: 51.463.199/0001-25

“O CFA Rico é um projeto construído com o coração, com o apoio das famílias e da nossa comunidade. Cada treino, cada viagem, cada conquista só acontecem porque as pessoas abraçam essa causa. O Arthur vai representar todos nós em Belo Horizonte, e toda ajuda é muito importante”, ressaltou o professor Augusto Rico.

Sobre o CFA Rico

O Centro de Formação de Atletas Rico (CFA Rico) é um projeto esportivo e social de Canela, que oferece formação de base para meninos nascidos entre 2016 e 2010.

Com foco em disciplina, valores e oportunidades reais, o projeto já realizou avaliações em grandes clubes como Grêmio, Internacional, Chapecoense e Atlético Mineiro, tornando-se uma das principais referências do futebol de base na Serra Gaúcha.