Exposição da NASA em Canela inaugura laboratório interativo com foco em educação aeroespacial para o público infantil

Nova atração une criatividade e tecnologia em missão para toda a família

O Space Adventure Canela, que exibe a segunda maior coleção de artefatos originais da NASA fora dos Estados Unidos, inaugurou na sexta-feira (03), o primeiro laboratório educativo de foguetes do Brasil. O NAVE – Núcleo de Aprendizagem e Viagens Espaciais, é um espaço interativo, onde os pequenos exploradores aprendem ciência e engenharia aeroespacial ao construir e lançar seus próprios foguetes de forma prática e divertida.

O novo atrativo possui uma sala com mesa de montagem, vídeos explicativos, área de descanso e monitores especializados. O projeto é voltado tanto para alunos da região, quanto para turistas que visitam a Serra Gaúcha.

O destaque é o foguete a ar – movido por ar comprimido e que pode ser montado por crianças a partir de 4 anos. Após concluir o modelo com apoio dos monitores, os participantes fazem o lançamento e miram alvos. A atividade dura cerca de 30 minutos.

Mais que lazer, a atração estimula criatividade, pensamento crítico, raciocínio lógico e colaboração, tudo em ambiente seguro e inspirador para toda a família.

Durante a visita ao Space, o público também pode conhecer objetos usados em missões históricas e viver experiências imersivas. A exposição reúne aproximadamente 270 peças da NASA — roupas, capacetes, capuzes, cronômetros e jornais de vários países com publicações da época.

*Sobre o Space Adventure Canela*

Inaugurado em 2023, o Space Adventure Canela guarda o segundo maior acervo da Nasa fora dos Estados Unidos. Além das peças originais, conta também com salas interativas que permitem ao público “viver a experiência” de decolagem, alunissagem (pouso na lua) e conhecer mais sobre a rotina fora da terra – como os tripulantes dormem, comem e passam o tempo no espaço. A atração ainda contempla simuladores: giroscópios que proporcionam a simulação realista da força G enfrentada pelos pilotos no espaço, área de games, loja de souvenires, Planetário e fotos temáticas.