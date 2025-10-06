Gatzz celebra o Dia das Crianças com espetáculo Korvatunturi e entrada gratuita para os pequenos

Celebração acontece no próximo sábado, dia 11 de outubro, ao meio dia

O Gatzz preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, neste sábado, 11 de outubro. Com entrada gratuita para os pequenos acompanhados de um adulto, a celebração contará com a exibição do espetáculo Korvatunturi, ao meio dia, e com uma recepção interativa para as crianças.

O espetáculo, reconhecido por sua combinação de teatro, música e dança, promete levar o público a uma viagem vibrante pela floresta mágica de Korvatunturi. Antes da apresentação, as crianças serão recebidas com um acolhimento especial: haverá maquiagem artística e algodão-doce para começar a experiência de forma ainda mais divertida e lúdica. E o melhor, toda criança acompanhada de um adulto não paga o ingresso.

“Queremos que o Dia das Crianças seja uma lembrança mágica para toda a família. No Gatzz, os pequenos não apenas assistem a um espetáculo, eles vivem uma história emocionante, cercados de música, afeto e imaginação”, destaca Roger Wingert, CEO do Grupo Unity, responsável pelas marcas Pizzaria Scur, Cara de Mau e Gatzz Fondue & Show.

O espetáculo Korvatunturi é reconhecido por sua narrativa inspiradora e estética cativante, elementos que se tornam ainda mais especiais nesta data dedicada à infância. As vagas são limitadas e a promoção é válida apenas para a sessão do dia 11 de outubro, mediante disponibilidade.

Serviço

O que: Especial de Dia das Crianças – Espetáculo Korvatunturi

Quando: Sábado, 11 de outubro, ao meio dia

Local: Gatzz, Av. das Hortênsias, 3380, Avenida Central – Gramado/RS

Condição especial: Crianças acompanhadas de um adulto não pagam

Programação especial: Maquiagem artística e algodão-doce na recepção

Ingressos e informações: www.gatzz.com.br

Sobre o Gatzz – Localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, o Gatzz é o único fondue do Brasil em que o público se vê literalmente dentro do espetáculo. A casa combina gastronomia e entretenimento em uma experiência imersiva que une o sabor do fondue a shows ao vivo, em um ambiente inspirado no glamour dos anos 1920. Mais do que um jantar, o Gatzz propõe noites memoráveis, em que clientes participam de uma narrativa que mistura música, emoção e celebração.