III Garden Solidário acontece neste domingo em prol da Casa Lar de Canela

Neste domingo, 12 de outubro, a Cervejaria Farol será palco da terceira edição do Garden Solidário, evento beneficente que reúne música, gastronomia e solidariedade em prol da Casa Lar de Canela. A programação ocorre das 12h às 18h e promete uma tarde de diversão e boa energia para toda a comunidade.

O público poderá aproveitar uma seleção de atrações musicais, com apresentações de Hally e Banda, DJ JK, Bruno Quadrado e Luciano Mahana, que garantem um repertório variado para embalar o evento.

Além da música, o III Garden Solidário contará com gastronomia especial, reunindo delícias da Cervejaria Farol, sobremesas do Meu Pudim e os lanches do Burguer 105.

A iniciativa une entretenimento e solidariedade, reforçando a importância de apoiar instituições locais que desempenham um papel essencial no acolhimento e cuidado de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A entrada é gratuita, e parte da renda das vendas será revertida à Casa Lar de Canela.