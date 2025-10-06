Olivas de Gramado é medalha de Ouro nos Estados Unidos

O Olivas de Gramado entrou para o seleto grupo de produtores brasileiros de extravirgens que alcançaram lugar de destaque no prestigiado NYOOC. Na edição deste ano, a competição norte-americana avaliou 1120 amostras de azeites de 32 países.

O Terroir Serrano safra 2025 conquistou Gold Award Winner na categoria blend de campo. O rótulo é uma mistura de quatro tipos de azeitonas: as italianas Frantoio e Picual, Arbequina (espanhola) e a grega Koroneiki. O blend consiste em um perfil sensorial com notas de alcachofra, amêndoas verdes, especiarias, rúcula e pimenta do reino preta que realçam o sabor de qualquer prato.

“Em 2023 e 2024 conquistamos medalha de prata nos Estados Unidos. Tínhamos como principal objetivo conquistar o ouro este ano no NY International Olive Oil Competition, um dos mais importantes concursos mundiais do gênero! Graças à Deus, ao esforço e dedicação de toda equipe do Olivas de Gramado, chegamos lá”, comemora o azeitólogo e mestre-lagareiro do Olivas, André Bertolucci.

A dedicação e cuidados com o cultivo das oliveiras colocaram os azeites produzidos pela empresa gramadense entre os melhores do planeta. O padrão de excelência dos produtos assinados pelo Olivas de Gramado pode ser comprovado por avaliações internacionais, resultados que apontam que Gramado, não é somente a terra do fondue, do artesanato e do café colonial, mas também se tornou a terra do azeite de oliva extravirgem.

ENTRE OS MELHORES DO MUNDO

De acordo com o World Olive Oil Ranking levantamento verificado pelo renomado guia Olive Oil Times, o Olivas de Gramado está na elite dos extravirgens nacionais figurando entre as cinco melhores marcas brasileiras do “ouro líquido”, além de ser um dos 20 melhores azeites da América do Sul e integrar a lista dos 100 principais. produtores de oliva do mundo.

ONDE COMPRAR

O Terroir Serrano safra 2025 está à venda na Azeiteira localizada no Parque Olivas de Gramado. O espaço é destinado a experiências sensoriais e comercialização de azeites e produtos feitos à base de oliva. O rótulo também pode ser adquirido na plataforma online: www.olivasdegramado.com.br/loja. Além do Terroir Serrano, o parque conta com uma linha autoral de produtos, com dez azeites aromatizados.

OLIVOTURISMO E PRODUÇÃO

O Parque Olivas de Gramado está na vanguarda do olivoturismo no Brasil. O empreendimento dedica mais de 150 hectares para a promoção do olivoturismo, oferecendo várias atividades que encantam pessoas de todas as idades. Mais informações em www.olivasdegramado.com.br ou em @olivasdegramado. O parque conta com uma plantação de cerca de 12.600 pés de oliveiras de seis varietais diferentes. O pomar do empreendimento abrange uma área de 29 hectares.

PREMIAÇÕES

O Olivas de Gramado já conquistou dez prêmios internacionais de alto prestígio:

– 3 medalhas no NYIOOC (EUA):

-2023 (prata).

-2024 (prata).

-2025 (ouro).

– 2 medalhas no ATHENAS IOOC (Grécia):

-2024 (bronze).

– 2 inclusões no GUIA FLOS OLEI (Milão, Itália):

-2023

-2024

– 1 medalha no EVO IOOC (Calábria, Itália):

-2025 (prata).

– 1 medalha no TERRA OLIVO (Israel):

-2025 (ouro).

– 1 Selo Premium IBRAOLIVA/Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia-RS

– 2025

SERVIÇO

Olivas de Gramado

Funcionamento: Das 10h30 às 18h, de quinta a terça-feira. Quarta-feira fechado.

Local: Rua Vereador José Alexandre Benetti, 1808 – Linha Nova – Gramado/RS

Ingresso: a partir de 89 (adulto) antecipado no site e a partir de R$119 na bilheteria (local). Crianças até 11 anos são isentas. As regras de meia entrada devem ser consultadas no site.

Fone/Whats Atendimento: (54) 99610.7626

Site: www.olivasdegramado.com.br

Instagram: @olivasdegramado e @olivassunset